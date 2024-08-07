角聲醫療中心為華人勞工 每月第1及第3的周一提供免費法律諮詢

左起: 角聲行政總監司徒秀慧及董事會主席羅偉森、艾爾蒙地市議員Martin Herrera、加州眾議員Lisa Calderon辦公室代表Martin Calderon、衛生資源及服務局 第九地域Abjot Kaur、鄰里法律服務處Amy Yu 律師及Mona Lao、 洛杉磯縣社區診所聯會Alyssa Mohamadzadeh、角聲營運總監李林小燕及品質監控總監李家宜。（記者劉子為／攝影）

基督教角聲醫療中心6日宣布與洛縣 鄰里法律服務處（NLSLA）的合作，自8月起每個月第第一個及第三個周一在角聲艾爾蒙地 醫療中心，提供「工人權益知多少」現場諮詢服務，為有需要的人提供和勞工權益相關的免費法律諮詢。

鄰里法律服務處律師Amy Yu表示，該機構為洛杉磯縣中低收入個人提供免費法律服務，包括幫助申請就業發展局提供的福利（EDD），協助應對工資盜竊（wage theft）、職場騷擾、職場報復、病假保障等問題。 Yu表示，鄰里法律服務處此次與角聲合作也是為更好服務聖蓋博谷地區的AAPI工人。數據顯示，洛縣80%的低薪工人經歷過工資盜竊，最常見的是移民、有色人種和女性。Yu指出，在角聲艾爾蒙地醫療中心提供現場諮詢服務，服務語言包括普通話、廣東話和台山話，時間為早上9時到下午1時。

角聲醫療中心策略發展主任朱牧華指出，角聲與鄰里法律服務中心的合作始於2022年，當時為協助群眾於疫情後盡快恢復安穩生活，兩家機構合作推廣公共福利如糧食券 。

加州眾議員Lisa Calderon派代表Martin Calderon（圖右）到為基督教角聲醫療中心頒發認證證書，圖左為角聲醫療中心董事會主席羅偉森。（記者劉子為／攝影）

角聲醫療中心董事會主席羅偉森表示，角聲醫療中心感激聯邦衛生資源及服務局（HRSA）多年來的支持，讓角聲由2007年成立的一家小小的診所，到今天有6家診所，每年為超過17000的社區人士提供服務。他指出，由醫科及牙科，據展到今天有心理輔導、眼科、針灸、健康教育、健保及糧食券申請服務及受害者支援服務等等，都是透過HRSA的支持，令角聲成為營療服務更全面的聯邦醫療中心。

HRSA第九地域代表Abjot Kaur表示，HRSA一直致力於醫療公平，角聲醫療中心就是其資助合作的項目之一，她非常感謝角聲工作人員的辛苦付出，為社區提供公平、多元的醫療服務。艾爾蒙地市市議員Martin Herrera也表示，他非常感謝角聲為該社區的貢獻，其提供的醫療服務質量總令人驚嘆，市政府也會努力支持該醫療中心的發展。加州眾議員Lisa Calderon也派代表到場發言，並為基督教角聲醫療中心頒發認證證書。