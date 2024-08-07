30年老桑樹做出美食佳釀 成搖錢樹

李太太DIY的桑椹酒，從裏到外都是自己完成。（記者楊青／攝影）

桑葚醬、桑葚奶昔、桑子冰激淋、桑葚華夫餅、桑葉茶、桑葚酒…蘭杜拉華人 綠手指李太太利用自家後院30年老桑樹製出美食美飲菜單，粉絲朋友愈來愈多，她笑言，自家桑樹變成「搖錢樹」，做夢都沒想到。

李太太家的多棵桑葚樹都是前人留下的，其中一棵紫色桑樹足有兩層樓高，白桑樹更是比兩層樓房還高出一大截，用鄰居們的話說，「從來沒有見過這麼高大的桑葚樹」。「其實我們原來並不知道這些樹的果實可以吃」，李太太說，直到有一天園丁告訴她，這些果子你們不吃可惜了，是否可以給我們？一問才知道是桑葚樹，上網一查，桑葚不僅可以吃，而且全樹都是寶。

「我家一棵樹每年可以收穫好幾百磅桑葚」，但就是難以保存，新鮮桑葚哪怕在冰箱存放三天以上就得扔掉，這也是市場上幾乎見不到新鮮桑葚的原因之一。疫情 期間很多時候在家工作，她和先生開始想辦法如何用桑葚DIY美食美飲。她開始用新鮮桑葚做酒，沒想到得到朋友一致好評，當年50瓶桑葚酒在聖誕節 期間銷售一空。

李太太的高度桑椹酒這些年已穩定在每年200瓶的私訂量，「其實因為好玩」，她表示，從採摘桑葚到做酒到裝瓶、封瓶、設計標籤，全部都是自己來，相當挑戰，其樂無窮。從去年開始，她製作度數較低的桑葚酒，讓女士們也能分享來自她家後院的農家樂。