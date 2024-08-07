網紅枸杞清涼飲 驚艷朋友圈

吳小姐用自家種植的有機枸杞來製作清涼飲，驚艷朋友圈。（吳鴻鶯提供）

艾爾蒙地 網紅美食達人吳鴻鶯和家人近日製作的有機枸杞波霸清涼飲，剛入夏就驚艷了朋友圈。

「其實在家DIY美食美飲，Youtube最能幫忙」，吳鴻鶯笑說，只是她的DIY與眾不同，盡量使用自家種植的有機食材，比如現在自家後院盛產枸杞子，每天都能採不少，就可以觸類旁通，做出多款不同的冷飲和熱食，新鮮採摘的枸杞子和珍珠波霸加上紅棗冰糖，就可做出很棒的清涼飲，特別適合盛夏期間的溫補；如果加一兩個鷄蛋和紅糖，就是老少皆宜的熱食。

美食手藝一級棒，不過很多朋友更好奇的是她家的蔬菜和水果為什麼種的這麼好，一畝後院，一年四季瓜果飄香。她說，最大的秘訣是有機肥。

吳鴻鶯說，她和家人從不浪費東西，平常把植物性的廚餘放在一個5加侖的桶裡，加紅糖、酵母粉密封，用發酵後的水澆花和蔬果，效果令人吃驚，「這樣種出來的東西，味道是外面完全買不到的，就算在超市裡標榜「有機」的，也完全比不上」。

她說，她居住的艾爾蒙地每年提供兩至三次免費有機肥，這些有機肥也是由垃圾公司每周收集植物性垃圾製作，取之於民用之民。她領回有機肥後，媽媽再製作更有效的肥料，比如到Home Depot購買動物糞肥，回家自家再加豆腐渣混合在一起，發酵後就是特別好的有機肥，植物們個個根壯葉肥果實大又香。前幾個月她和家人去領取垃圾公司的有機肥料時，自豪地將自家收成的果的圖片給現場工作人員看，驚為天人，工作人員特別允許她家多領三倍有機肥，「他們說我們是真正懂得利用有機肥的家庭，種植專家，值得多鼓勵」。