網紅枸杞清涼飲 驚艷朋友圈
艾爾蒙地網紅美食達人吳鴻鶯和家人近日製作的有機枸杞波霸清涼飲，剛入夏就驚艷了朋友圈。
「其實在家DIY美食美飲，Youtube最能幫忙」，吳鴻鶯笑說，只是她的DIY與眾不同，盡量使用自家種植的有機食材，比如現在自家後院盛產枸杞子，每天都能採不少，就可以觸類旁通，做出多款不同的冷飲和熱食，新鮮採摘的枸杞子和珍珠波霸加上紅棗冰糖，就可做出很棒的清涼飲，特別適合盛夏期間的溫補；如果加一兩個鷄蛋和紅糖，就是老少皆宜的熱食。
美食手藝一級棒，不過很多朋友更好奇的是她家的蔬菜和水果為什麼種的這麼好，一畝後院，一年四季瓜果飄香。她說，最大的秘訣是有機肥。
吳鴻鶯說，她和家人從不浪費東西，平常把植物性的廚餘放在一個5加侖的桶裡，加紅糖、酵母粉密封，用發酵後的水澆花和蔬果，效果令人吃驚，「這樣種出來的東西，味道是外面完全買不到的，就算在超市裡標榜「有機」的，也完全比不上」。
她說，她居住的艾爾蒙地每年提供兩至三次免費有機肥，這些有機肥也是由垃圾公司每周收集植物性垃圾製作，取之於民用之民。她領回有機肥後，媽媽再製作更有效的肥料，比如到Home Depot購買動物糞肥，回家自家再加豆腐渣混合在一起，發酵後就是特別好的有機肥，植物們個個根壯葉肥果實大又香。前幾個月她和家人去領取垃圾公司的有機肥料時，自豪地將自家收成的果的圖片給現場工作人員看，驚為天人，工作人員特別允許她家多領三倍有機肥，「他們說我們是真正懂得利用有機肥的家庭，種植專家，值得多鼓勵」。
蔬菜瓜果種得好，吸引了不少華人買家，一些華人不惜開車45分鐘到她家購買，「我們真是很開心，很感動」，吳鴻鶯特別說，這些收穫是她媽媽的功勞，因為媽媽才懂得哪個季節種哪種菜才生長最好，還有她先生，長年堅持每天早晚各澆一次水，兩者缺一不可。
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