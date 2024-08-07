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遇塵暴 28歲跳傘女教練摔死 1學員重傷

洛杉磯訊
佩里斯日前發生塵暴事故，導致28歲跳傘教練蔡斯不幸喪生及一名學員受重傷。（GoFundMe截圖）
佩里斯日前發生塵暴事故，導致28歲跳傘教練蔡斯不幸喪生及一名學員受重傷。（GoFundMe截圖）

加州河濱縣派里斯（Perris）跳傘中心2日發生嚴重事故。28歲的跳傘教練蔡斯（Devrey LaRiccia Chase）在例行跳傘教學中遭遇「塵暴」不幸身亡，一名學員也因此受重傷。

據蔡斯的丈夫弗雷迪（Freddy Chase）在Instagram上透露，事故發生時，蔡斯和學員正從大約40英尺的高空降落時遇到塵暴。雖然他們成功避開了第一次，但第二次塵暴讓他們無法控制地旋轉。弗雷迪強調，這次事故不是因為設備故障或飛機問題。儘管情況危急，蔡斯依然試圖打開降落傘進行安全著陸。

美國國家氣象局解釋，塵暴是一種小型龍捲風，通常在炎熱晴朗和有微風的情況下形成，尤其是像亞利桑納州這樣的地區。塵暴掠過草地時很難察覺，因為移動方向上看不到灰塵。

事故發生後，蔡斯被發現時已失去意識但仍有呼吸，送醫後不幸去世。同時跳傘的學員也受重傷，其身分則未公開。蔡斯的家人在GoFundMe網站上發起募款，截至8月6日，GoFundMe上的募款活動已經募集到5萬9045元，距離7萬5000元的目標還差1萬5955元。蔡斯的家人希望通過這次募款將她的遺體運回緬因州（Maine）家鄉安葬。家人表示，他們收到了來自美國和海外跳傘界的支持和哀悼。

派里斯市位於洛杉磯以東約71英里處，是南加州著名的跳傘勝地之一。而派里斯跳傘中心已有近50年歷史，被認為是美國最大和最成熟的跳傘降落區之一，每年接待超過10萬人次的跳傘活動。蔡斯是該中心的22名專業教練之一。此外，好萊塢影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）曾在該中心拍攝「詹姆斯柯登深夜秀」（The Late Late Show with James Corden）節目。

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