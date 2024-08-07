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洛杉磯海外獅子會 Sandy Thai接新任會長

記者張宏／羅斯密市報導
洛杉磯海外獅子會日前在羅斯密舉行交接典禮， 新任會長Sandy Thai（右）和創會會長金雪倫合影。（記者張宏／攝影）
洛杉磯海外獅子會日前在羅斯密舉行交接典禮， 新任會長Sandy Thai（右）和創會會長金雪倫合影。（記者張宏／攝影）

洛杉磯海外獅子會（Los Angeles Overseas Lions Club）日前在羅斯密（Rosemead）舉行第11屆交接典禮， Sandy Thai宣誓成為新任會長。當天有數百名嘉賓參與，聯邦眾議員趙美心在會中頒獎。

聯邦眾議員趙美心（左三）和前加州49區眾議員伍國慶（右一）夫婦為獅子會骨幹代表們...
聯邦眾議員趙美心（左三）和前加州49區眾議員伍國慶（右一）夫婦為獅子會骨幹代表們頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

創會會長金雪倫表示，洛杉磯海外獅子會已邁向第11屆，現有50位會員，這些年來舉辦各種服務社區的活動，還為深圳貧苦兒童捐贈5000美元作為獎學金。獅子會本質在於服務社會，會員中有各領域的精英，大家盡一己之力服務社區，集體完成更多有意義的事業。獅子會成員來自東南亞各地，期盼更多有心人士加入獅子會的行列，投入慈善公益行列。

洛杉磯海外獅子會日前在羅斯密舉行第十一屆交接典禮。 （記者張宏／攝影）
洛杉磯海外獅子會日前在羅斯密舉行第十一屆交接典禮。 （記者張宏／攝影）

新任會長Sandy Thai表示，她上任後，除承續前人努力的成果，也將拓展活動，幫助更多貧困兒童與殘障及需要援助的老人。為響應總部國際獅子會基金會的號召，洛杉磯海外獅子會先後為西惠提爾小學（West Whittier Elementary School）及亞凱迪亞和艾爾蒙地的學校捐贈書包及文具用品，幫助低收入家庭兒童開心重返校園。獅子會未來會更加側重公益，致力改善青少年們的生活，承諾給青少年良好教育成功的機會，透過服務來學習，成為健康的青年。

聯邦眾議員趙美心和前加州49區眾議員伍國慶等人都出席活動，趙美心主持了新舊會長的交接，並頒發榮譽狀。

眾議員 洛杉磯 趙美心

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