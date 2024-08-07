我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

南加青少年乒乓球搖籃 教練林秀珍打造

記者楊青／洛杉磯報導
林秀珍（左）、徐永泰（中）、葉安利（右）20多年為推廣南加州乒乓球運動不遺餘力。（記者楊青／攝影）
林秀珍（左）、徐永泰（中）、葉安利（右）20多年為推廣南加州乒乓球運動不遺餘力。（記者楊青／攝影）

為期兩天的2024洛杉磯乒乓球公開賽圓滿閉幕，和比賽結果一樣引人注目的是，本届公開賽420多位參賽選手中，約75%均先後在南艾爾蒙地（South El Monte）一家華人乒乓球俱樂部訓練，這家被稱為「南加州青少年乒乓球搖籃」的乒乓俱樂部，主人是前中國國家隊選手、前福建乒乓球隊教練林秀珍（Grace Lin）。

這家乒乓俱樂部1998年成立時正是以林秀珍的英文名字命名，Grace Lin Table Tennis Club。在本次洛杉磯公開賽中，林秀珍乒乓俱樂部派出30多位在練選手參賽，其中包括年僅七歲、在全美七歲組排名第四名的小選手，還有多位美國青少年隊的種子選手。

林秀珍表示，她自己早年不到10歲就被選拔進入中國專業訓練體系，對青少年乒乓球選手的培養深有體會，過去20多年，她的俱樂部已先後為美國國家青少年乒乓球隊輸送了數十名選手，多次獲得全美冠軍和北美洲冠軍。

林秀珍和兒子黃霖（Jeff Huang）。黃霖2013和2015兩度獲得全美乒乓...
林秀珍和兒子黃霖（Jeff Huang）。黃霖2013和2015兩度獲得全美乒乓球錦標賽男子雙打冠軍，2012獲美國乒乓球錦標賽單打亞軍。（記者楊青／攝影）

林秀珍乒乓俱樂部是南加州最早的乒乓球俱樂部之一。1986年到1990年進入中國國家隊，參加美國公開賽、義大利公開賽和日本公開賽並獲得優異成績，林秀珍從國家隊退役後擔任福建乒乓球隊教練，帶領福建青少年選手來美參加公開賽獲得雙打亞軍和團體冠軍，受到南加僑團熱烈歡迎。她之後受邀留在美國發展，在福建同鄉會葉安利和企業家徐永泰博士等人幫助下，一邊打工，一邊教球，推動南加乒乓球發展。

前中國國家隊選手、前福建乒乓球隊教練林秀珍20多年來主攻培養青少年乒乓選手，推動...
前中國國家隊選手、前福建乒乓球隊教練林秀珍20多年來主攻培養青少年乒乓選手，推動南加州乒乓球發展。（記者楊青／攝影）

林秀珍認為，在青少年選拔和培養上，中國仍比美國占有優勢。比如中國政府從小就選出苗子投入資金和人力培養他們。她記得自己九歲就被選拔出來培養，10歲已經進入專業隊訓練，除了吃飯和住宿由國家全包，每個月還有20元的零用錢。在1977年，這20元已經可以養活一家人。

林秀珍認為，六歲是開始認真學習乒乓球的最好年齡，因為六歲的孩子已經懂得自律，對師長也有敬畏感，對指令的執行力比較強。六歲也是孩子手感和肌肉記憶訓練最佳開始時期。

八歲的孩子則開始更多的思考，如果此時才開始訓練，他們對球的反應有時會出現猶豫。但八歲孩子可以加大運動量，這時懲罰和鼓勵都非常重要。九歲和十歲開始培養孩子對動作的完美追求。11歲要讓孩子設立對球賽的擔當感和競賽目標，這一衝擊可以一直發力到14歲。

南加 加州 洛杉磯

上一則

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

下一則

傳州長紐森 研議適度降電費

延伸閱讀

巴奧╱乒乓女單決賽後造謠詆毀球員教練 賀某某被刑拘

巴奧╱乒乓女單決賽後造謠詆毀球員教練 賀某某被刑拘
洛杉磯乒乓球公開賽單打冠軍 馬金寶萬元入袋

洛杉磯乒乓球公開賽單打冠軍 馬金寶萬元入袋
表妹陳夢巴奧乒乓球奪金 黃曉明開心狂發100個紅包

表妹陳夢巴奧乒乓球奪金 黃曉明開心狂發100個紅包
推廣乒乓球 徐永泰：樂趣無窮

推廣乒乓球 徐永泰：樂趣無窮
洛乒乓球公開賽運營長葉安利：每年球桌賣光光

洛乒乓球公開賽運營長葉安利：每年球桌賣光光
老翁搭檔奪60、70歲組雙冠軍

老翁搭檔奪60、70歲組雙冠軍

熱門新聞

Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55
Z女士無法用ID找到其5萬元定期存款，幸好她找到半年前的收據，才順利提款。(取自Pexels/Monstera Production)

定存到期查無帳戶 5萬險沒了

2024-08-06 02:20
中國網紅奶茶開到比佛利，民眾烈日下排隊兩小時只為撿這便宜。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／中國網紅奶茶來洛 排隊兩小時撿這便宜

2024-07-30 14:10
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（Pixabay）

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

2024-08-01 15:55
A小姐被迫在5150中心接受72小時觀察和治療，家人每天晚上可探視一個小時。（示意圖取自Pexels）

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

2024-07-31 15:33

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣