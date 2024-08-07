南加青少年乒乓球搖籃 教練林秀珍打造

林秀珍（左）、徐永泰（中）、葉安利（右）20多年為推廣南加州乒乓球運動不遺餘力。（記者楊青／攝影）

為期兩天的2024洛杉磯 乒乓球公開賽圓滿閉幕，和比賽結果一樣引人注目的是，本届公開賽420多位參賽選手中，約75%均先後在南艾爾蒙地（South El Monte）一家華人乒乓球俱樂部訓練，這家被稱為「南加 州青少年乒乓球搖籃」的乒乓俱樂部，主人是前中國國家隊選手、前福建乒乓球隊教練林秀珍（Grace Lin）。

這家乒乓俱樂部1998年成立時正是以林秀珍的英文名字命名，Grace Lin Table Tennis Club。在本次洛杉磯公開賽中，林秀珍乒乓俱樂部派出30多位在練選手參賽，其中包括年僅七歲、在全美七歲組排名第四名的小選手，還有多位美國青少年隊的種子選手。

林秀珍表示，她自己早年不到10歲就被選拔進入中國專業訓練體系，對青少年乒乓球選手的培養深有體會，過去20多年，她的俱樂部已先後為美國國家青少年乒乓球隊輸送了數十名選手，多次獲得全美冠軍和北美洲冠軍。

林秀珍和兒子黃霖（Jeff Huang）。黃霖2013和2015兩度獲得全美乒乓球錦標賽男子雙打冠軍，2012獲美國乒乓球錦標賽單打亞軍。（記者楊青／攝影）

林秀珍乒乓俱樂部是南加州 最早的乒乓球俱樂部之一。1986年到1990年進入中國國家隊，參加美國公開賽、義大利公開賽和日本公開賽並獲得優異成績，林秀珍從國家隊退役後擔任福建乒乓球隊教練，帶領福建青少年選手來美參加公開賽獲得雙打亞軍和團體冠軍，受到南加僑團熱烈歡迎。她之後受邀留在美國發展，在福建同鄉會葉安利和企業家徐永泰博士等人幫助下，一邊打工，一邊教球，推動南加乒乓球發展。

前中國國家隊選手、前福建乒乓球隊教練林秀珍20多年來主攻培養青少年乒乓選手，推動南加州乒乓球發展。（記者楊青／攝影）

林秀珍認為，在青少年選拔和培養上，中國仍比美國占有優勢。比如中國政府從小就選出苗子投入資金和人力培養他們。她記得自己九歲就被選拔出來培養，10歲已經進入專業隊訓練，除了吃飯和住宿由國家全包，每個月還有20元的零用錢。在1977年，這20元已經可以養活一家人。

林秀珍認為，六歲是開始認真學習乒乓球的最好年齡，因為六歲的孩子已經懂得自律，對師長也有敬畏感，對指令的執行力比較強。六歲也是孩子手感和肌肉記憶訓練最佳開始時期。

八歲的孩子則開始更多的思考，如果此時才開始訓練，他們對球的反應有時會出現猶豫。但八歲孩子可以加大運動量，這時懲罰和鼓勵都非常重要。九歲和十歲開始培養孩子對動作的完美追求。11歲要讓孩子設立對球賽的擔當感和競賽目標，這一衝擊可以一直發力到14歲。