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洛杉磯乒乓球公開賽單打冠軍 馬金寶萬元入袋

記者楊青／洛杉磯報導
2024年洛杉磯乒乓球公開賽4日晚間落下帷幕，北加州華人乒乓好手馬金寶（右三）力戰群雄，奪得單打冠軍，收穫1萬元獎金。圖爲主辦單位為運動員頒獎。（記者楊青／攝影）
2024年洛杉磯乒乓球公開賽4日晚間落下帷幕，北加州華人乒乓好手馬金寶（右三）力戰群雄，奪得單打冠軍，收穫1萬元獎金。圖爲主辦單位為運動員頒獎。（記者楊青／攝影）

2024年洛杉磯乒乓球公開賽（LA Open）4日晚落下帷幕，北加州華人乒乓好手馬金寶力戰群雄脫穎而出，奪得單打冠軍，收穫1萬元獎金。日本選手有延大夢（Taimu Arinobu）獲亞軍。

為期兩天的洛杉磯乒乓公開賽吸引全美以及來自日本、中國和韓國超過400位乒乓好手參與角逐，競爭異常激烈，多名人氣選手在比賽中意外提前淘汰出局。在4日下午的激戰中，日本選手有延大夢擊敗另一名日本選手Kanamitsu Koyo，北加華人選手馬金寶擊敗來自日本的華人選手加山裕，雙雙獲得決賽權。

單打決賽最後在馬金寶和有延大夢之間展開。有延大夢球路刁鑽，尤其以低角度和直線型的凶猛扣殺控制局勢著稱，馬金寶則是沉穩型選手，但其穩中反擊往往令對手措不及防，頻頻得分。馬金寶最後以四比零直落四局，獲得冠軍。

馬金寶在2023 LA Open的雙打冠軍爭奪戰中，曾與隊友Nikhil Kumar一起奪得冠軍。

現場裁判表示，國際乒聯2001年修改了乒乓球傳統的比賽規則，將傳統每局21分改為每局11分，選手以獲得四局勝利為贏家。有裁判認為，每局比賽積分減少，更加考驗運動員的臨場發揮和快速適應比賽的能力，慢熱型和得分落後的運動員難以有足夠時間反轉局勢；但與此同時，增加了比賽激烈程度，提高觀感。

日本 華人 洛杉磯

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