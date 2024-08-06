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前護工開車衝住宅 撞死爾灣癱瘓男

洛杉磯訊
爾灣市一名坐在輪椅上的癱瘓男子被他的前護理人員殺害；兇手駕駛一輛小型貨車衝進該男子住宅，導致其死亡。(KTLA電視台)
爾灣市一名坐在輪椅上的癱瘓男子被他的前護理人員殺害；兇手駕駛一輛小型貨車衝進該男子住宅，導致其死亡。(KTLA電視台)

5日早晨，爾灣市(Irvine)一名坐在輪椅上的癱瘓男子被他的前護理人員殺害；兇手駕駛一輛小型貨車衝進該男子所在民宅，導致其死亡。

爾灣警局發言人表示，事件發生在凌晨2時15分左右，當時一輛汽車駛入爾灣市伍德布里奇(Woodbridge) 社區的Whistling Swan和Westone地區。屋內有人報警，警方趕到後發現一名身分不明的男子當場死亡。

警方還表示，家裡出現了瓦斯洩漏的情況。

凌晨3時15分左右，當警方調查這起事件時，一名警官在West Yale Loop和Stone Creek South附近步行聯繫到一名可能的嫌疑人，並發生了槍擊事件。現場發現了一把刀。

嫌疑人身份尚未確定，槍擊事件後已被送往醫院，傷勢嚴重。目前尚不清楚警方是如何在該地點找到此人的，也不清楚是什麼促使這名或多名警官開槍。

調查人員尚未透露受害者與嫌疑人之間任何關係細節，但家人表示，一名前照護者開貨車撞入家中，殺死了坐在輪椅上的Johhny 。

家人表示，Johhny幾年前在一場事故中受傷，腰部以下癱瘓。「約翰尼是一個優秀的人，但也是一個手無寸鐵的人。」

爾灣 槍擊

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