前護工開車衝住宅 撞死爾灣癱瘓男
5日早晨，爾灣市(Irvine)一名坐在輪椅上的癱瘓男子被他的前護理人員殺害；兇手駕駛一輛小型貨車衝進該男子所在民宅，導致其死亡。
爾灣警局發言人表示，事件發生在凌晨2時15分左右，當時一輛汽車駛入爾灣市伍德布里奇(Woodbridge) 社區的Whistling Swan和Westone地區。屋內有人報警，警方趕到後發現一名身分不明的男子當場死亡。
警方還表示，家裡出現了瓦斯洩漏的情況。
凌晨3時15分左右，當警方調查這起事件時，一名警官在West Yale Loop和Stone Creek South附近步行聯繫到一名可能的嫌疑人，並發生了槍擊事件。現場發現了一把刀。
嫌疑人身份尚未確定，槍擊事件後已被送往醫院，傷勢嚴重。目前尚不清楚警方是如何在該地點找到此人的，也不清楚是什麼促使這名或多名警官開槍。
調查人員尚未透露受害者與嫌疑人之間任何關係細節，但家人表示，一名前照護者開貨車撞入家中，殺死了坐在輪椅上的Johhny 。
家人表示，Johhny幾年前在一場事故中受傷，腰部以下癱瘓。「約翰尼是一個優秀的人，但也是一個手無寸鐵的人。」
上一則
副州長康伊蓮 挺賀錦麗廣告宣傳自己
下一則
FB留言