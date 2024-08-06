我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

36年電梯噩夢 八旬老翁一邊抗癌一邊抗議

內陸沃爾瑪超市 女子遭刺身亡

河濱訊
內陸河濱縣艾辛諾湖市半月發生兩起刺殺命案。（警方提供）
內陸河濱縣艾辛諾湖市半月發生兩起刺殺命案。（警方提供）

5日晨，南加內陸艾辛諾湖市（Lake Elsinore）一家沃爾瑪超市突發命案，一名女子遭刺身亡，兇手被捕。警方尚未透露嫌犯姓名及刺殺動機。這是艾辛諾湖市在半個月內發生的第二起命案。

命案發生在河濱縣艾辛諾湖市的一家沃爾瑪超市。據警方消息，5日一早約7時接到報警，當時超市開始營業已有一個小時。警方尚未確定兇手是否在超市內作案。警方接報，一名女子遭刺殺，地址在中心街29000街區（29000 block of Central Ave.）。

警方表示，河濱縣消防局急救人員趕到現場時，受害者已經死亡。警方沒有透露嫌犯任何資訊，以及與受害者關係、行兇動機。案發超市對這起命案沒有發表任何評論。

這是該地近日發生的第二起命案。7月20日（周六），一名男子在停車場遭刺死亡，兇手逃跑後被警方拘捕。

據河濱縣警局資訊，命案於當日晚間約9時32分發生在市區一個停車場，地點在河濱路31000街區（31000 block of Riverside Dr.) 。警方接到報警趕到現場時，發現一名男子身中多處刀傷，送醫不治。根據掌握線索，警方在一處集合公寓將嫌犯拘捕。兇手Steven Smith，50歲，艾辛諾湖市居民。目前關押在內陸Cois Byrd Detention Center。警方表示，兇手先前還有兩次輕罪記錄。保釋金100萬元。

沃爾瑪 南加

上一則

前空軍基地遭竊占 室內布置成夜店

下一則

副州長康伊蓮 挺賀錦麗廣告宣傳自己

延伸閱讀

南加內陸沃爾瑪超市 1女子遭刺身亡

南加內陸沃爾瑪超市 1女子遭刺身亡
今年首例 河濱縣兒童感染西尼羅病毒

今年首例 河濱縣兒童感染西尼羅病毒
內陸河濱地區尼克森野火擴大 燒毀多棟建築

內陸河濱地區尼克森野火擴大 燒毀多棟建築
洛縣武士刀命案 華女被控謀殺罪

洛縣武士刀命案 華女被控謀殺罪
南加又一起華人家庭糾紛命案 槍擊致一死一傷

南加又一起華人家庭糾紛命案 槍擊致一死一傷
南加內陸突發4.9級地震 聖蓋博谷東區震感强烈

南加內陸突發4.9級地震 聖蓋博谷東區震感强烈

熱門新聞

Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

2024-07-29 20:54
好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55
中國網紅奶茶開到比佛利，民眾烈日下排隊兩小時只為撿這便宜。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／中國網紅奶茶來洛 排隊兩小時撿這便宜

2024-07-30 14:10
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（Pixabay）

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

2024-08-01 15:55
建築文摘列舉全美64家最美麗校園，聖塔克魯茲加大入榜。（學校官網）

全美最美麗大學 4所加大進榜

2024-07-29 02:16

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌