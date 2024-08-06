內陸沃爾瑪超市 女子遭刺身亡

內陸河濱縣艾辛諾湖市半月發生兩起刺殺命案。（警方提供）

5日晨，南加 內陸艾辛諾湖市（Lake Elsinore）一家沃爾瑪 超市突發命案，一名女子遭刺身亡，兇手被捕。警方尚未透露嫌犯姓名及刺殺動機。這是艾辛諾湖市在半個月內發生的第二起命案。

命案發生在河濱縣艾辛諾湖市的一家沃爾瑪超市。據警方消息，5日一早約7時接到報警，當時超市開始營業已有一個小時。警方尚未確定兇手是否在超市內作案。警方接報，一名女子遭刺殺，地址在中心街29000街區（29000 block of Central Ave.）。

警方表示，河濱縣消防局急救人員趕到現場時，受害者已經死亡。警方沒有透露嫌犯任何資訊，以及與受害者關係、行兇動機。案發超市對這起命案沒有發表任何評論。

這是該地近日發生的第二起命案。7月20日（周六），一名男子在停車場遭刺死亡，兇手逃跑後被警方拘捕。

據河濱縣警局資訊，命案於當日晚間約9時32分發生在市區一個停車場，地點在河濱路31000街區（31000 block of Riverside Dr.) 。警方接到報警趕到現場時，發現一名男子身中多處刀傷，送醫不治。根據掌握線索，警方在一處集合公寓將嫌犯拘捕。兇手Steven Smith，50歲，艾辛諾湖市居民。目前關押在內陸Cois Byrd Detention Center。警方表示，兇手先前還有兩次輕罪記錄。保釋金100萬元。