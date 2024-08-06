罕見病患被迫下機 等醫生證明換航班

罕見病患者索拉里登機前遭西南航空質疑健康狀況，被迫下機等候近5小時並提供醫生證明，最終獲安排另一航班。（abc7電視台）

加州 一名罹患罕見遺傳病的女乘客8月1日在布班克機場（Burbank Airport）登機時，因外表遭西南航空（Southwest Airlines）工作人員質疑健康狀況，被要求下機，引發爭議。事主索拉里（Brianna Solari）最終在等候近5小時後才獲准搭乘另一航班。

據悉，索拉里患有神經纖維瘤病（Neurofibromatosis，簡稱NF），搭機前一天剛在洛杉磯 接受手術，以減少體內腫瘤。事發當日，她戴上頭帶遮住額頭，並戴上口罩 ，以免自己的外表令人不適。

豈料在起飛前，一名機組人員走近並詢問她是否患有任何疾病，甚至懷疑是水痘。索拉里解釋自己剛做完手術，並提出可出示出院文件，但對方拒絕查看，要求她接受緊急醫療服務（EMS）檢查，並將她帶離登機口。索拉里指出，她其後既未獲安排與醫生對話，亦未接受EMS檢查。最後，她被迫聯絡外科醫生索取一封證明適合飛行的信函，轉交機組人員。經過漫長等待，她才獲安排乘搭約5小時後的另一班機。

西南航空事後雖發表聲明回應，對給客戶帶來的不便致以最深切歉意；並承認，儘管最終獲得客戶的旅行許可，但未能在航班起飛前及時完成相關程序。