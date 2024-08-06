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台灣手搖飲幕後推手文贛萍 談經營之道

記者張庭瑜／巴沙迪那報導
麻古茶坊近日加入巴市老城區的官方認證「珍奶之路」，為當地居民帶來更多台灣茶飲文化選擇。（記者張庭瑜/攝影）
麻古茶坊近日加入巴市老城區的官方認證「珍奶之路」，為當地居民帶來更多台灣茶飲文化選擇。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）老城區官方認證「珍奶之路」（Boba Trail），近日迎來新成員「麻古茶坊」，為當地居民帶來更多台灣茶飲文化選擇。這家店鋪的背後推手是資深餐飲經理人文贛萍，他在美國餐飲業擁有多年經驗，不僅代理多家熱門手搖店，經營過的餐廳更曾獲得米其林必比登（Bib Gourmand）推介。

視頻來源：記者張庭瑜

作為品牌代理人，文贛萍對選擇合作夥伴有獨到見解。他將選擇品牌比喻為選擇生活伴侶，強調互信和尊重的重要性。他所合作的夥伴都是對產品要求嚴格、充滿自豪感且注重品質和創新的企業家。文贛萍曾為知名台式炸雞店和水果系手搖茶等台灣品牌提供顧問服務，協助解決食材採購和運營問題。他強調，只有將在台灣能生存的優質品牌或台灣製造的產品帶入美國，才能真正站穩腳跟。

文贛萍認為，台灣手搖飲在美國市場脫穎而出的關鍵，在於其獨特的製作工藝和口感。他解釋，台灣飲料製作過程繁複，涉及多道工序，這在注重簡化流程的美國市場上並不常見。想要在美國市場取得成功，在保持品質的同時，也要適應本土市場。他指出，品牌方需要深入了解美國市場，並根據反饋進行適當調整。目前合作的品牌老闆非常樂於親身體驗美國市場，認真聽取各方意見。文贛萍表示，他會適時提醒這些台灣品牌，協助他們更好地適應當地市場，同時也為品牌提供有價值的反饋。

談到拓展計畫，文贛萍透露「麻古茶坊」在南加州首家門市選址在巴沙迪那老城區，是看中該區濃厚的文化氣息和獨特的街景風貌。該選址對他而言也有特殊意義，因為這裡是他第一次來美國所到的地方。未來，他也計畫在聖蓋博谷開設第二家門市。

對於有志進入手搖飲料行業的年輕人，文贛萍鼓勵他們在美國落地生根，發揮想像力，將西方元素與台灣文化融合。他強調實踐經驗的重要性，建議年輕人深入本地品牌或台灣品牌學習和體驗。

文贛萍的目標不僅是服務華人社區，還希望將台灣的優質產品推廣給更廣泛的美國消費者。他特別提到希望吸引當地藝術中心和巴沙迪那城市學院（PCC）的學生，讓他們認識到台灣產品的高品質。此外，文贛萍還提到自己長期以來對推廣台灣文化的支持，包括參與組織台灣藝術節、藝術展和電影節等活動。

「麻古茶坊」還將與飯團外賣平台合作，讓更多人品嘗到台灣特色。文贛萍表示，即使新冠疫情已經過去，仍有許多人習慣在家工作或因其他原因無法外出。為了讓更多人有機會品嘗到他們的產品，他們也會持續提供優惠。

許多台裔民眾甚至特地開車一小時前來購買麻古茶枋的飲品。（記者張庭瑜/攝影）
許多台裔民眾甚至特地開車一小時前來購買麻古茶枋的飲品。（記者張庭瑜/攝影）
店內還設有飲品排行榜，供顧客參考人氣飲品的選擇。（記者張庭瑜/攝影）
店內還設有飲品排行榜，供顧客參考人氣飲品的選擇。（記者張庭瑜/攝影）
文贛萍認為選擇品牌如同選擇生活伴侶，互信和尊重是合作成功的關鍵。（記者張庭瑜/攝...
文贛萍認為選擇品牌如同選擇生活伴侶，互信和尊重是合作成功的關鍵。（記者張庭瑜/攝影）

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