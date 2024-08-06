川普反移民言論 傷害族裔情感

原住民社區組織項目執行理事Arcenio Lopez認為，應該採取措施改變根深柢固的歧視性言論。（ZOOM截圖）

隨著2024年大選投票日日益臨近，反移民 言論變得愈來愈醜陋，從前總統川普 到地方當選官員，紛紛將移民稱為犯罪分子、精神病患者和「垃圾」。這種政治仇恨言論，加劇種族和民族緊張局勢，並在移民社區傳播恐懼、痛苦和憤怒。少數族裔媒體（EMS）近日舉行線上座談會，探討政治仇恨言論對移民社區的影響。

社會學家兼Peninsula 360共同創辦人Manuel Ortiz Escámez表示，「敵人」這個詞彙本身，就帶有很強歧視性。在政治上，尤其是對政治造勢而言，移民群體就是非常完美的「敵人」概念投射。根據數據顯示，許多川普支持者之所以選擇他，很大一部分原因是川普的反移民和性別言論。從美國歷史看，雖然在早期存在種族歧視 ，但是50、60年代開始，許多民權運動呼籲尊重移民，停止種族歧視，在美國乃至全世界，也有立法來幫助移民。然而，川普的言論，卻讓美國進入「法西斯時期」，他告訴人們種族歧視沒問題。川普不僅反對移民存在，還說移民是美國人的敵人，這些言論很可怕，對移民社區產生許多負面影響。例如許多移民孩子因此在學校受霸凌，年輕人感到沒有歸屬感等。

停止仇恨計畫和移民協調員、加州中央山谷教育與領導力基金會外展專家Gustavo Gasca Gomez多年來從事為移民社區和其家庭提供幫助的工作。Gomez分享個人故事，他是移民的後代，直接受益前總統歐巴馬的「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生計畫)。他深知沒有合法身分的人群，是許多共和黨民選官員攻擊的主要對象之一；現在一些競選集會都舉著「遣返移民」標語，這些標語會在網路和電視出現，對移民群體產生傷害。許多移民都是農場工人，他們擔心未來政治局勢，尤其是公共負擔問題，擔心未來即使不被遣返，也沒辦法獲取醫療福利和資源。

長期支持來自墨西哥的68個原住民社區的原住民社區組織項目執行理事Arcenio Lopez表示，原住民一直在遭受歧視，尤其是語言上的歧視，他們被稱為土著，說成是醜陋的人。許多原住民孩子在學校會受歧視言論侮辱。許多白人民選官員在公開場合也這麼說，這就像是對歧視行為的容忍和默許。他補充，就是因為前總統川普的鼓勵和默許，導致這種情況發生。Lopez認為，「作為一個群體，當我們聽到這些語言時，需要採取措施，需要去改變這種語言方式，包括一些稱呼和描述。對移民的歧視性語言和敘述方式已存在太久，需要發揮領導力，來消除這種歧視」。