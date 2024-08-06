僑界急難救助會 反家暴性平講座

洛杉磯僑教中心主任陳敏永。（本報記者／攝影）

洛杉磯 僑界急難救助協會於8月4日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「愛—讓家更美麗、攜手反暴力、性別平等」講座，講座邀請三位專家分享經驗，提升民眾對家庭暴力的認識。現場座無虛席，多位民選官員和社區組織領袖到場支持。

三位專家，來自華埠服務中心顧問Isabella Goeders、前艾爾蒙地市商務與社區聯絡員Sheila Crippen Thomas，以及家暴 與虐待防護組織執行董事Jeffrey Lee，從如何預防、萬一家暴發生應該如何應對等方面，介紹如何抵抗家庭暴力，分享本地資源以及如何保護個人及家庭安全的知識，提高民眾對家暴議題的認知和了解。三位講者演講結束後，還耐心解答民眾提出的問題，給出專業建議。

洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君表示，家暴是社區中的無聲殺手，她之前收到過許多逃回台灣的家暴受害者電郵，並尋求劉煥君的幫助，因此她認為普及這個話題非常重要。

聯邦眾議員趙美心稱，自從新冠疫情以來，家庭暴力事件數量不斷增加，其中亞裔 女性家暴發生率更是高達55%，並且亞裔女性在獲得幫助方面，還存在許多障礙，其中包括語言障礙、移民身分、文化和父權標準等，因此今天的講座非常重要，它可以讓女性知道如何在家暴中獲得幫助，並阻止這種情況發生。