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英仙座流星雨 本周末迎最高峰

洛杉磯訊
一年一度的英仙座流星雨將於8月11日至13日達到高峰，約書亞樹國家公園官員提醒當地商家做好準備迎接大量觀星遊客。（pexel示意圖）
一年一度的英仙座流星雨將於8月11日至13日達到高峰，約書亞樹國家公園官員提醒當地商家做好準備迎接大量觀星遊客。（pexel示意圖）

每年讓天文愛好者們翹首期待一年一度的英仙座流星雨(Perseids)，將再度照亮夜空。據天文專家預測，本年度的英仙座流星雨將於8月11日（周六）至13日(周一)達到高峰。

英仙座流星雨以其速度快且亮度高的流星著稱，當流星進入地球大氣層時，經常會留下長長的光與色彩斑斕的尾跡。今年的高峰期，觀測者每小時可望看到50至100顆流星。這場流星雨發生在夏季，氣候宜人，觀星者可以舒適地欣賞這壯觀景象。此外，英仙座流星雨以其火球現象聞名，這是由較大的彗星顆粒產生的巨大且持久的光芒。

為獲得最佳觀賞效果，專家也建議觀星者前往遠離城市燈光的黑暗地點，從晚間10時開始直至黎明前進行觀測。在北半球，黎明前是觀賞流星雨的最佳時段，但有時在晚間10時便可見到流星。

據美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，英仙座流星雨的流星源自109P/斯威夫特-塔特爾彗星（109P/Swift-Tuttle）留下的碎片軌跡，該彗星環繞太陽一周需133年。此彗星由劉易斯·斯威夫特（Lewis Swift）和霍勒斯·塔特爾（Horace Tuttle）於1862年發現，最後一次接近地球是在1992年。其直徑達16英里，幾乎是導致恐龍滅絕的小行星的兩倍大小。英仙座流星雨因此得名，因其輻射點位於英仙座。

而南加州著名國家公園，約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）以其光害極少和開闊天空而聞名，是觀星的理想地點。在去年流星雨吸引大量觀星者，當地官員也呼籲當地商家提前準備，迎接這場年度盛事。

加州 太空 約書亞樹國家公園

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