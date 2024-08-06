8/17巴沙迪那免費回收電子垃圾、文件粉碎

巴沙迪那市將於17日（周六）為居民提供免費電子產品回收和文件粉碎服務。（巴沙迪那市府）

巴沙迪那（Pasadena）市將於17日（周六）為居民提供免費服務，安全處理不需要的電子產品並粉碎敏感文件。這項由市公共工程部贊助的電子垃圾回收和文件粉碎服務，將於上午9時持續至下午3時。

活動地址為360 North Arroyo Boulevard，地點位於玫瑰碗體育場（Rose Bowl Stadium）外的I停車場。為保持安全，只有車輛可以進入投放區，不允許步行進入。

可接受的電子垃圾包括電腦、鍵盤、打印機、顯示器、筆記本電腦、擴展塢、掃描儀、碎紙機、傳真機、鼠標、電話、電視、平板顯示器、錄像機、DVD播放器、磁帶播放機、磁帶驅動器和立體聲音響。市政府還將收集家用電池和螢光燈及LED燈泡進行妥善處理。

除電子產品回收，活動還提供免費文件粉碎服務，幫助居民防範身分盜竊。可接受的粉碎文件包括收據、支票 、預先批准的信用卡 申請、信用卡帳單、過期的報稅表 、預印信封、回郵標籤和名片。居民應在粉碎前將文件從活頁夾和鱷魚夾/活頁夾中取出。

活動實際持續時間，將取決於卡車容量。此計劃僅對巴沙迪那居民開放。想要了解更多信息，請撥打電話626- 744-7311或發電子郵件至[email protected]。