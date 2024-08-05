中國女教練參賽：公開賽發展空間大

中國乒乓球教練趙薈跨洋參加LA OPEN。（記者啟鉻／攝影）

在2024 LA OPEN賽事中，有一位從中國跨洋趕來參賽的女教練趙薈。她說，首次參加洛杉磯 桌球公開賽，感到這項賽事成長空間很大，也提供選手更多鍛鍊機會，很有吸引力。

趙薈目前在北京工作，擔任一家公司的法律事務專家，業餘從事乒乓球教練。她表示，她首次參加LA OPEN賽事，上一年她來美國參加US OPEN比賽，由於傷痛困擾僅獲得同年齡組單打季軍。此次參加洛杉磯桌球公開賽，比賽項目有六項，包括單打雙打，爭取獲得好成績。

趙薈表示，她出生在山西太原，五歲開始學習打乒乓球，16歲正式參加比賽，開始在各賽場獲得過不少獎項，曾赴歐洲俱樂部打球，取長補短增加了更多體驗和閱歷。

她說，LA OPEN賽事作為全美乃至國際重要體育運動品牌，成長空間很大。與中國賽制有很多差別，比如美國乒乓賽事沒有團體比賽，也不分性別，按照積分比賽。而中國同類比賽有團體與個人之分，團體比賽令選手發揮有限。LA OPEN可以提供選手更多鍛鍊成長機會。她對美國很多年長者熱愛桌球運動表示驚訝，也很欽佩不少長者選手活躍在桌球賽場上，與年輕選手相比毫不遜色。據主辦者提供資訊，趙薈目前在美國桌球協會（USATT）的積分是2290分。