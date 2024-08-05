洛乒乓球公開賽運營長葉安利：每年球桌賣光光
「每年球賽後，所有的乒乓球桌幾乎都被搶購一空」，洛杉磯乒乓球公開賽營運長葉安利4日表示，由南加州華人社區帶動起來的乒乓球運動，20多年來風起雲湧。最近十年參與人數更是數倍成長，美國不少乒乓國手，從南加華人社區這項群眾性體育運動脫穎而出，南加州已成為美國乒乓球搖籃。
葉安利表示，去年洛杉磯乒乓公開賽使用的20張專業球桌，在比賽結束後被搶購一空；今年的28張比賽球桌，比賽還沒結束，已預定超過一半。大家對乒乓球的興趣，正逐漸從單純娛樂走向專業追求，尤其是不少青少年對乒乓球興趣強烈，讓家長紛紛購買專業球桌，全家打球，皆大歡喜。
洛杉磯乒乓球公開賽使用的專業球桌，通常1500元至1800元一張，球賽場上優惠至500元一張。葉安利表示，他打球多年，對普通球桌和專業球桌的差別感同身受，「厚度、彈力、速度、品質，你都能感覺明顯不同」，葉安利說，雖然專業球桌比普通娛樂性的球桌貴四到五倍，但品質超出更高倍數。
多年負責洛杉磯乒乓球公開賽運營、現年72歲的葉安利，今年是首次參加比賽，分別參加3日的3000分雙打和60歲組雙打以及4日的3400分雙打和50歲以上組雙打，他表示，因為隊友的原隊友在賽前訓練扭傷，他本人臨時補位，但平常就喜歡打球的他，一上場就有模有樣，參與度十足。
他表示，事實上，他在2008年56歲時才開始打球，起初只是隨便玩玩；疫情後，由於到處關閉，開始和朋友在後院戴著口罩拉練，沒想到越打越有興趣。他說，因為這些年打球，打出健康和快樂，每年和兄弟姊妹出門旅行，他總是走在最前面的那個；遇到什麼東西往下掉，他也總是反應最為敏捷的那個人，剎那間及時在半空中接住下落物品，讓現場人嘆為觀止。
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