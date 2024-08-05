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洛乒乓賽激戰2天 日本雙打奪冠

記者楊青／波莫那報導
北加州選手Taehyun Kim和Kanamitsu Koyo（左一、左二）獲得雙打冠軍，日本選手鹿屋良和有延大夢（右二、右一）獲得亞軍。（記者楊青/攝影）
北加州選手Taehyun Kim和Kanamitsu Koyo（左一、左二）獲得雙打冠軍，日本選手鹿屋良和有延大夢（右二、右一）獲得亞軍。（記者楊青/攝影）

2024年第11屆洛杉磯乒乓球公開賽，4日進入第二天；來自全美各地以及日本和韓國的數百選手激戰十小時，賽時大大超過預期。北加州選手Taehyun Kim和Kanamitsu Koyo勇奪雙打冠軍，日本選手有延大夢和鹿屋良獲得雙打亞軍。

4日繼續在波莫那加州工藝大學體育館的比賽，從上午9時開戰，28張球桌全無空檔。本來預定下午4時開始的雙打決賽以及5時開始的單打決賽，由於比賽異常激烈雙雙推遲。

雙打決賽最後由日本選手有延大夢和鹿屋良，與北加州選手Taehyun Kim和Kanamitsu Koyo對決。兩對選手均非常年輕，活力十足，有延大夢和鹿屋良開場以凌厲攻勢先勝兩局，但Taehyun Kim和Kanamitsu Koyo沉著冷靜，長短、吊抽配合連續扳回兩局。第五局決勝局中，兩隊得分交替上升；最後Taehyun Kim和Kanamitsu Koyo以11比9險勝，獲得冠軍。有延大夢和鹿屋良獲得亞軍。

洛杉磯乒乓球公開賽運營長葉安利介紹，今年公開賽最精彩的是單打決賽和雙打決賽，獎金分別為1萬元和800元，因為參與人數眾多，而且雙打和單打決賽均不分男女，大大增加比賽激烈度和神秘性，直到最後一分鐘才知道誰是兩名（兩對）對決的選手。

從2011年開辦的洛杉磯乒乓球公開賽，除疫情期間被迫中斷，今年是第11次舉辦，共400多位選手參加，他們最大的超過80歲，最小的只有五歲。

熱情的觀眾。（記者楊青/攝影）
熱情的觀眾。（記者楊青/攝影）
雙打決賽，對決十分激烈。（記者楊青/攝影）
雙打決賽，對決十分激烈。（記者楊青/攝影）
雙打決賽十分激烈。（記者楊青/攝影）
雙打決賽十分激烈。（記者楊青/攝影）
北加州選手Taehyun Kim和Kanamitsu Koyo（左一、左二）獲得...
北加州選手Taehyun Kim和Kanamitsu Koyo（左一、左二）獲得雙打冠軍，日本選手鹿屋良和有延大夢（右二、右一）獲得亞軍。（記者楊青/攝影）
雙打決賽十分激烈。（記者楊青/攝影）
雙打決賽十分激烈。（記者楊青/攝影）
雙打決賽過程十分激烈。（記者楊青/攝影）
雙打決賽過程十分激烈。（記者楊青/攝影）

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