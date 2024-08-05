我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

推廣乒乓球 徐永泰：樂趣無窮

記者楊青／波莫那報導
洛杉磯乒乓球公開賽創辦人徐永泰（左）和洛杉磯資深乒乓球教練Grace林。（記者楊青/攝影）
洛杉磯乒乓球公開賽創辦人徐永泰（左）和洛杉磯資深乒乓球教練Grace林。（記者楊青/攝影）

洛杉磯乒乓球公開賽4日持續進行第二天賽程，由於戰況激烈，直到截稿前決賽結果仍未見分曉。創辦人徐永泰博士4日表示，樂趣無窮、投資門檻很低的乒乓球運動，正成為越來越多華洋民眾喜聞樂見的體育運動，在民眾強身健體同時，洛杉磯也為美國乒壇國手的培養，提供更加肥沃土壤。

作為洛杉磯乒乓球推廣「第一人」，徐永泰與乒乓球結緣上溯到他的留學時代。1971年他獲得牛津大學碩士新生乒球賽冠軍；2006年他在攻讀牛津博士時，獲得牛津博士新生杯亞軍。2006年賽前牛津校長和他打賭，如果你再次獲得第一，我請你來「高桌晚宴（High Table Dinner）」。最後徐永泰雖然只捧回亞軍獎杯，但校長仍將他請為晚宴座上賓。

移居洛杉磯，徐永泰早年曾在艾爾蒙地創辦太平洋體育俱樂部，會員一度超過2000人，卻最終因費用太高難以為繼，但此一過程，也讓他有機會結識大批體育友人，「給我感觸最深的是體育界朋友非常單純，健康快樂」，所以當他後來說出想要創辦洛杉磯乒乓球公開賽，推動美國乒乓球運動時，一呼百應，不少人慷慨解囊，很多人出力出時間擔任義工。洛杉磯乒乓球公開賽2011年正式啟動，小小乒乓球將大家聯繫在一起，比賽規模年勝一年，乒乓球地方俱樂部也風起雲湧，乒乓新苗輩出。

徐永泰笑言，這些年，每年比賽的球桌幾乎銷售一空，如果以每張桌子四至六人使用計算，洛杉磯公開賽這些年至少製造數千名認真打球的球手。此外，乒乓球也推廣到學校和養老中心，成為民間參與度非常高的體育運動。

他表示，到目前為止，華人和亞裔依然保持對乒乓球的優勢。雖然國際乒協多次將乒乓球的球體變大，從原來的38毫米增加到40毫米，再增加到近年的40+毫米，希望通過減慢球速增加其他族裔運動員對乒乓球變化和靈巧度的適應，但身材不高、體重不重的亞裔，依然是乒乓球運動的優勢族群。

現年76歲的徐永泰，對乒乓球的熱情依然不減。他2023年參加洛杉磯公開賽男子70歲以上組雙打，勇奪冠軍；今年不敵大陸全運會選手李羽新和他的同伴，但積極參與，雖敗猶榮。

徐永泰說，和他一起獲得2023年70歲組男子雙打冠軍的搭檔張定寧後來因故去世，今年的賽場上看到張定寧的兩個孫子參加比賽，百感交集，無限欣慰。

洛杉磯乒乓球公開賽創辦人徐永泰（左）和洛杉磯資深乒乓球教練Grace林。（記者楊...
洛杉磯乒乓球公開賽創辦人徐永泰（左）和洛杉磯資深乒乓球教練Grace林。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 亞裔 投資

上一則

華裔官員批可負擔房是面子工程 不能解決問題

下一則

加州推可負擔住房 解決低收入者需求

延伸閱讀

巴奧網球／史上第5位金滿貫選手 約克維奇：我想參加2028洛杉磯奧運

巴奧網球／史上第5位金滿貫選手 約克維奇：我想參加2028洛杉磯奧運
巴奧／中國男乒奪金 樊振東圓夢大滿貫：我不是天才選手

巴奧／中國男乒奪金 樊振東圓夢大滿貫：我不是天才選手
泰勒絲為樊振東加油？ 網友偽造的

泰勒絲為樊振東加油？ 網友偽造的
IU世界巡演洛謝幕 全場大合唱

IU世界巡演洛謝幕 全場大合唱
LA桌球公開賽 400選手參戰

LA桌球公開賽 400選手參戰
老翁搭檔奪60、70歲組雙冠軍

老翁搭檔奪60、70歲組雙冠軍

熱門新聞

Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

2024-07-29 20:54
建築文摘列舉全美64家最美麗校園，聖塔克魯茲加大入榜。（學校官網）

全美最美麗大學 4所加大進榜

2024-07-29 02:16
中國網紅奶茶開到比佛利，民眾烈日下排隊兩小時只為撿這便宜。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／中國網紅奶茶來洛 排隊兩小時撿這便宜

2024-07-30 14:10
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（Pixabay）

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

2024-08-01 15:55
A小姐被迫在5150中心接受72小時觀察和治療，家人每天晚上可探視一個小時。（示意圖取自Pexels）

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

2024-07-31 15:33

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者