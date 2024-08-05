推廣乒乓球 徐永泰：樂趣無窮

洛杉磯乒乓球公開賽創辦人徐永泰（左）和洛杉磯資深乒乓球教練Grace林。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 乒乓球公開賽4日持續進行第二天賽程，由於戰況激烈，直到截稿前決賽結果仍未見分曉。創辦人徐永泰博士4日表示，樂趣無窮、投資 門檻很低的乒乓球運動，正成為越來越多華洋民眾喜聞樂見的體育運動，在民眾強身健體同時，洛杉磯也為美國乒壇國手的培養，提供更加肥沃土壤。

作為洛杉磯乒乓球推廣「第一人」，徐永泰與乒乓球結緣上溯到他的留學時代。1971年他獲得牛津大學碩士新生乒球賽冠軍；2006年他在攻讀牛津博士時，獲得牛津博士新生杯亞軍。2006年賽前牛津校長和他打賭，如果你再次獲得第一，我請你來「高桌晚宴（High Table Dinner）」。最後徐永泰雖然只捧回亞軍獎杯，但校長仍將他請為晚宴座上賓。

移居洛杉磯，徐永泰早年曾在艾爾蒙地創辦太平洋體育俱樂部，會員一度超過2000人，卻最終因費用太高難以為繼，但此一過程，也讓他有機會結識大批體育友人，「給我感觸最深的是體育界朋友非常單純，健康快樂」，所以當他後來說出想要創辦洛杉磯乒乓球公開賽，推動美國乒乓球運動時，一呼百應，不少人慷慨解囊，很多人出力出時間擔任義工。洛杉磯乒乓球公開賽2011年正式啟動，小小乒乓球將大家聯繫在一起，比賽規模年勝一年，乒乓球地方俱樂部也風起雲湧，乒乓新苗輩出。

徐永泰笑言，這些年，每年比賽的球桌幾乎銷售一空，如果以每張桌子四至六人使用計算，洛杉磯公開賽這些年至少製造數千名認真打球的球手。此外，乒乓球也推廣到學校和養老中心，成為民間參與度非常高的體育運動。

他表示，到目前為止，華人和亞裔 依然保持對乒乓球的優勢。雖然國際乒協多次將乒乓球的球體變大，從原來的38毫米增加到40毫米，再增加到近年的40+毫米，希望通過減慢球速增加其他族裔運動員對乒乓球變化和靈巧度的適應，但身材不高、體重不重的亞裔，依然是乒乓球運動的優勢族群。

現年76歲的徐永泰，對乒乓球的熱情依然不減。他2023年參加洛杉磯公開賽男子70歲以上組雙打，勇奪冠軍；今年不敵大陸全運會選手李羽新和他的同伴，但積極參與，雖敗猶榮。