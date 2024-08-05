法規雖緩解住房危機 但仍面臨挑戰

一處在建有可負擔單位的住宅項目。（記者啟鉻／攝影）

加州 在全美各州中擁有人口最多，經濟發展也走在前列，但長期以來面臨嚴重住房緊缺問題。加州已制定多項增加住房供應的法規，尤其重視可負擔房。雖然這些法規在一定程度上緩解住房危機，但仍然面臨挑戰。

通過立法加速住房建設。SB35（2017）是加州實施的一項重要法規，要求對未達到住房建設目標的城市和縣區提供簡化審批流程，以縮短建設時間，增速住房供應。此外，AB1505（2017）法案重新確認了地方政府的權力，允許新建住房項目的部分單位為可負擔住房，有助於增加低收入 居民住房選擇。SB828（2018)法案則進一步改進了地區住房需求的分配過程，要求地方政府根據實際需要制定更為積極的住房建設計畫。

加州還實施了房建密度獎勵法規。AB1763（2019）為所有單位皆為可負擔住房的項目提供了額外的密度獎勵，允許這些建案在有限的地塊上建設更多單位。同時SB9（2021)允許將單一家庭用地分割為最多四個單位，以此增加可負擔住房供應。此外，2021年實施的SB10法規，為地方政府提供快速審批高密度住房項目，進一步加速可負擔房供應。尤其是在交通樞紐和城市化地區，提高住房密度。

雖然諸條法規為解決可負擔住房提供了有力支持，但實際效果仍受各方因素影響。南加 部分受訪華裔民選官員就明確表示，雖然立法框架顯示州府力度很大，但能否解決住房緊缺問題仍存很大疑問。西柯汶那市議員吳桐淮是一位資深地產經紀，他認為州府的政策治標不治本，永遠無法解決加州住房緊缺問題，包括可負擔住房。因為有住房需求的人太多了，永遠無法被滿足。