華裔官員批可負擔房是面子工程 不能解決問題

位於奇諾岡的一處可負擔住宅區。（記者啟鉻／攝影）

雖然加州 州府積極推動在各地的可負擔房計畫，但南加部分城市華裔民選官員表示，雖然提供可負擔房計畫意願是好的，但由於很多地方規定不具體，問題較多，州府推動的可負擔房計畫很難說能夠從根本解決住房需求。甚至有社區居民認為，如果在社區建設可負擔住宅建案，會影響房價 和居民生活質量。

在南加各地，近年來曾發生多次因社區附近開發可負擔住宅，遭到社區原有居民反對。他們認為若可負擔住宅建案成功，導致社區交通、噪音、環境負面影響增加，社區居民生活質量下降，甚至整體房價下跌。實際上，南加部分華裔民選官員也認為，州府積極推動的可負擔住宅計畫，就是面子上好看，實際上解決不了住房緊缺問題。

華人居民較多的聖蓋博市議員丁言愉表示，雖然州府強制推行可負擔房計畫，但每個城市在執行這項計畫時都不一樣。雖然加州在解決住房有多項立法，但並沒有真正解決可負擔房問題。比如SB9法案於2021年實施，目的緩解住房短缺並增加住房供應。法案允許加州的單一家庭住宅區分割成多個小型住宅單位，從而提高住房密度，但結果並沒有能有效解決住房緊缺問題。

核桃 市市議員秦振國指出，該市目前致力於為退伍軍人、年長者提供可負擔房，但要為低收入家庭解決住房就比較困難，因為根據該市房價水平，即使房價較低，每單位住房價格都超過70萬元或80萬元。據Zillow數據，核桃市目前平均房價超過119萬元。收入低的家庭不可能負擔得起。而核桃市房價所以這樣高，原因與加州環保政策、地價及通脹有關。其實加州許多城市都面臨同樣問題，所以有的城市雖然有計畫建可負擔房，但多年都沒有實現。他認為，加州很多立法缺乏長期考量，在短時間就推出。比如加州規定各市年增加住房指標，但未考慮各市基礎、水電及其它配套設施，也不考慮城市是否有發展空間。

西柯汶那市議員吳桐淮說，該市正在推動的City Yard項目，建設商住混合住宅，其中一部分單位就屬於可負擔宅。但感到需求可負擔住宅的人數量太多，而且永遠無法滿足需求。吳桐淮指出，可負擔房計畫作為住房供應的另外一種方式，與整個住房市場價值不符，所以建案成功率不高。原因是現在土地價格高、建築成本由於通脹影響也居高不下，建設困難度很大。

核桃市議員伍立倫也表示，即使市府支持建設可負擔住房，但仍有居民持質疑態度，而且反對者多於贊成者。居民認為會對市區整體房價水平有負面衝擊，對環境有負面作用。他認為，該計畫應該由市場調節，出台獎勵政策，鼓勵開發商建設建可負擔住宅。