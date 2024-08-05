閒逛橙縣博覽會買刮刮樂 成百萬富翁

一位幸運兒日前在橙縣博覽會攤位購買刮刮樂，中獎百萬元。(取自橙縣博覽會網頁）

KTLA 5電視台報導，加州 彩券局（California Lottery）官員表示，一位幸運兒日前在橙縣 博覽會（Orange County Fair）上，從CA Lottery LIVE購買一張乘數熱潮刮刮樂（Multiplier Craze Scratchers），贏得百萬元獎金！

目前該名得主尚未現身。這個攤位是加州彩券局與所選的幸運零售商 共同合作，今年幸運的零售商是位於西敏寺（Westminster）的五星酒商（5 Star Liquor）。店主達格爾（Maysa Dagher）表示，一名購買刮刮樂男子當時表現異常興奮，甚至宣布自己得獎，他告訴達格爾要保密。

「他事實上在刮中獎後，有回到售貨窗口，說『我知道我贏了一些東西，但請保持低調，只要告訴我這是否是真的』。」達格爾告訴加州彩券局，同事檢查該張刮刮樂後，證實這一中獎好消息。

任何玩家都可透過郵寄彩券或前往加州九個彩券辦公室領獎。除橙縣博覽會外，范杜拉縣博覽會（Ventura County Fiar）也設立CA Lottery LIVE攤位，民眾亦可去那試試手氣。