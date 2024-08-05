加州推可負擔住房 解決低收入者需求

河濱縣派里斯市可負擔公寓。（記者啟鉻／攝影）

加州 目前居民人口超過3900萬人，在全美各州中人口最多。雖然經濟發達，但面臨嚴重住房危機，許多低收入 和中等收入家庭難以負擔房高昂支出。為應對這一挑戰，州府推出一系列可負擔房計畫（Affordable Housing），目的是增加住房供應，減少無家可歸現象，並能夠促進社區可持續發展。

在加州所謂可負擔房，是對中低收入家庭來說，在財務上可以承擔起支出的住房。資深地產經紀袁立功表示，從公共政策來說，當一個家庭支出的住房費用低於總收入的30%時，住房就被認為是可負擔起的。所住單位可以是租賃或就是屋主，可能是公寓或單一住宅。若是出租單位，住房成本包括租金 和水電費。若是屋主，住房成本就包括住房抵押貸款付款、財產稅、保險、公用事業費和其它費用。比如一個家庭年收入五萬元，居民住房成本包括租金或按揭、保險、水費等，不應超過1萬5000元，或者每個月1250元。

袁立功表示，可負擔房的解釋與地區中位數收入即AMI有關，這是根據居民所在地和收入來確定是否有能力租公寓的方法。每年聯邦住房和城市發展部（HUD)都會確定各地的AMI狀況。都會區與普通城市、市郊的AMI都會不同，所以南加州各地AMI都有差異。根據HUD規定，家庭收入分為極低、非常低、低收入和中等收入幾個部分。所以作為符合資格申請可負擔房居民，需提供收入證明、居民身分、信用記錄和租金歷史，某些計畫或對申請者的資產有一定限制，確保可負擔房分配給最需要的人。

據州府提供資訊，如果居民申請可負擔房，可以通過當地住房管理局（Public Housing Authority），該機構有地方政府設立，負責管理和提供公共住房即可負擔住房計畫，比如洛杉磯縣公共住房管理局，還有非營利組織或所在城市發展部門查找相關資源。一旦確定有資格申請後，可以填寫申請表格，提交收入證明、身分文件及其它所要求文件。由於申請者較多，要花較長時間等待。申請通過後，需要經過管理單位初步審核面試，再進一步資格審核。

如果要尋找申請可負擔房，這些資源可以充分利用。如加州住房和社區發展部（HCD)，提供有關可負擔住房計畫和政策資訊；聯邦住房和城市發展部（HUD)，可提供全美範圍的可負擔住房資源和支持；地方非營利組織，比如聯合公益會（United Way）等，也會經常為中低收入群體提供住房援助和諮詢服務。