律師：此案性騷擾恐已涉性侵害

律師解讀，性侵害通常涉及性器官的非自願觸碰，而性騷擾範圍較廣，包括言語、行為等性暗示。（Pixabay）

華女在聖蓋博市取奶茶時，被嫌犯強迫觸摸下半身；在中文日常語境中，這是一種性騷擾 ，但在法律層面的界定會更複雜。南加華人 律師結合親自經手的案例，將廣義上的性騷擾細分為性騷擾、性侵害和強姦，通俗易懂解讀三者區別，並提供實質建議。

對於性犯罪，南加華人律師郝琦表示，在美國法律中，可分為性騷擾（sexual harassment）、性侵害（sexual assault）和強姦（rape）；在一些地方法律中，強姦是性侵害的一種。其中，強姦比較好區分，因為一定要涉及插入的性行為，強姦中又有特殊的一種，即法定強姦罪（statutory rape），指的是和未成年發生性關係，即便得到未成年同意，也算強姦。郝琦指出，性侵害通常涉及性器官的非自願觸碰，而性騷擾範圍較廣，可包括言語、行為等性暗示。她認為，李小姐的案件，可為性騷擾也可為性侵害，具體要看掌握的證據。

曾受理過多起性侵、性騷擾案的律師劉龍珠表示，性侵害屬於刑事犯罪，由檢察官辦公室負責；而性騷擾是民事訴訟，通常不涉及暴力行為，多發生在職場上下級間。劉龍珠以華人圈真實發生的案件舉例，一位男性老闆在女秘書不知情、未授權的情況下，對其臀部進行觸摸，算性侵害。根據加州法律，最多能判坐牢四年、罰款一萬；假如該老闆沒有動手，只是對秘書言詞調戲，用升職加薪誘惑，則算性騷擾。

劉龍珠指出，性侵犯通常指對敏感部位觸摸，比如胸部、臀部、男女性器官等，如果是觸摸頭部、肩膀這樣不敏感部位，較難被判定為性侵害。李小姐的案例中，若能證明嫌犯觸碰其敏感部位，則可算性侵。劉龍珠特別分享他受理過的常見性騷擾案例，他說，許多華人小業主做生意時喜歡用性招待，為省錢甚至讓員工來陪客戶，員工並不情願但迫於壓力前往，這即構成性騷擾。

劉龍珠表示，一般判性侵重罪會參考幾個指標，第一是受害者所處的空間是否有限制，假如受害者在難以逃走的密閉空間，例如李小姐的案例，可做重罪申訴；第二是受害者心智狀況，假如受害者心智不全或智力低下，可算重罪；第三看是否有暴力威脅。郝琦律師也指出，如果是未成年人遭遇性侵犯或性騷擾，無論是何種程度，都應該報警，加害者通常會遭到更嚴重懲罰。

至於如何證明遭遇性侵害或性騷擾？劉龍珠表示，因為性侵行為通常發生在私有、無監控攝像區域，所以取證會有困難。如果是強姦，可通過安全方式保存體內殘留精液，如果是非插入的性侵害，如有現場監控、錄音證明最好，但也能通過尋找目擊證人、查看嫌犯前科等方式佐證。

根據全美反強暴、虐待和亂倫組織（RAINN）介紹，性騷擾、性侵害和強姦的一大共同點，是他們都是不受歡迎的性挑逗行為。性騷擾是包括不受歡迎的言語和身體凝視，舉例而言有：利用權職暗示性行為；與性有關的言語騷擾，包括涉及性行為或性取向笑話；在工作場所展示露骨色情材料；發送性暗示簡訊、電子郵件或訊息等。而性侵犯是未經受害者同意發生的性接觸行為，通常是身體上的，一些形式的性侵犯包括：強姦、強姦未遂、強迫受害者進行性行為，例如口交或插入犯罪者身體、愛撫或不必要的性接觸等。