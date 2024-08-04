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台灣會館新舊董事長交接 田詒鴻接棒陳柏宇

記者張庭瑜/洛杉磯報導
台灣總統府國策顧問田詒鴻當選南加州台灣會館新任董事長。（田詒鴻提供）
台灣總統府國策顧問田詒鴻當選南加州台灣會館新任董事長。（田詒鴻提供）

加州台灣會館近日完成換屆選舉，由台灣總統府國策顧問田詒鴻當選新任董事長，接替現任董事長陳柏宇。兩位董事長表示，對於台灣會館的未來發展及台美社區的凝聚力，表示充滿信心和期待。

陳柏宇在任內致力於新館的籌建。他表示，雖然即將卸下董事長職務，但對台灣會館及廣大台美社區仍懷抱使命感。他期待新館建成後，能成為台美人共同的家，提供多功能教室、可容納數百人的禮堂，以及婚宴等大型活動的場地，滿足鄉親們的需求。同時，他透露未來將投入更多心力於其他台美社團，如美國台灣人獅子會等，持續為社區服務。

新任董事長田詒鴻坦言，內心雖有惶恐，但更多的是責任感。洛杉磯做為全美台灣移民最多的城市，台灣會館不僅要擁有完善的硬體設施，更要吸引年輕一代接棒，延續台美人精神。

田詒鴻指出，雖然台灣會館目前有禮堂和教室等設施，但由於原用途是網球俱樂部，現行空間配置並不理想。目前會館內的教室原為壘球場地，也不利於現代社團活動和文化傳承。想要吸引年輕一代接棒，必須建立更完善的硬體結構。

關於新館的具體規畫，田詒鴻說，新會館設計包括一個可容納數百人大禮堂、零售店鋪、辦公空間和餐廳等。新館落成後預計透過出租場地、設置餐廳等方式，達到財務自給自足，無需依賴募款維持。

過去五年，儘管受到疫情影響，會館仍成功募集近1300萬元。田詒鴻估計，建設新會館總共需要約1600萬元，尚需再籌集300萬用於設備和軟體設施。據建築師評估，新會館預計將於明年2月動工。由於成本上漲，他們已重新調整建築藍圖，並提交市政府審批。

對於新館落成後的願景，田詒鴻希望能提供更多服務，如法律諮詢、醫療義診等，全面服務台灣社區，並成為台美小姐評選等促進第二代台灣認同的活動舉辦場地。

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