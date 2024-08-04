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小心塵土 可致命裂谷熱蔓延 洛縣病例增

洛杉磯縣訊
根據加州公共衛生廳新近發布的數據，今年上半年加州已報告了5300多例裂谷熱病例。（加州公共衛生廳）
根據加州公共衛生廳新近發布的數據，今年上半年加州已報告了5300多例裂谷熱病例。（加州公共衛生廳）

裂谷熱（Valley Fever）今年大面積爆發，截至6月底，加州已報告了超過5300例裂谷熱病例，感染人數比去年同期增加了63%，洛杉磯縣的確診比例也呈上升趨勢。

裂谷熱由人們吸入土壤中的微小真菌孢子引起，通常影響肺部。主要症狀為咳嗽和發燒，大部分可自行緩解，且不具有傳染性，但嚴重者需住院治療。每年約有80名加州人死於裂谷熱。加州公共衛生廳（California Department of Public Health）日前報告稱，5月在寇恩縣（Kern）的一場戶外音樂節上，有人感染了裂谷熱，三名參與者住院治療。

裂谷熱病例主要集中在寇恩縣，但洛杉磯縣、弗雷斯諾縣（Fresno）和中央海岸（Central Coast）也報告了相當數量的病例。隨著全州病例的增加，衛生官員呼籲民眾提高對裂谷熱的關注和警惕。引發裂谷熱的真菌孢子可以通過農業和建築活動從土壤進入空氣中，風也是傳播載體。在極少數情況下，感染可從肺部擴散到身體其他部位，甚至抵達心臟和大腦。在加州，裂谷熱病例集中在聖華金谷，但目前全州都有病例報告。專家指出，這種真菌可以在空氣中傳播很遠，所以即便不住在附近，也有可能感染。

預防裂谷熱的最好保護措施是避免接觸灰塵，寇恩縣公共衛生局流行病學家赫南德茲（Kimberly Hernandez）建議︰「民眾可盡量避免在風特別大的日子外出。在塵土飛揚的日子里，戶外活動必須佩戴N95口罩。」

根據加州的數據，2014年有超過2300人被診斷出患有裂谷熱。到2023年增到9000多例。今年前六個月已有5370人報告感染裂谷熱。專家表示，感染人數不斷增加的因素眾多，包括地區經濟發展、城市建設增加、檢測頻次的增加等。專家指出，部分患者可能永遠不會出現症狀，但出現症狀的人可能會有咳嗽、發燒、胸痛、頭痛和疲勞等，有時還會出現皮疹和盜汗。通常在接觸後一至三周內出現，並可能持續一個月或更長時間。症狀與新冠相似，但裂谷熱不具傳染性。

寇恩縣公共衛生主管卡利根（Brynn Carrigan）最近分享了自己與裂谷熱鬥爭的經歷。她的病例發展為腦膜炎，即脊髓和大腦周圍組織腫脹，如果不及時治療，可能會致命。Carrigan指出，「我知道自己病了，但當聽說我的病情如此嚴重時，我感到非常震驚。」

研究表明，裂谷熱病例往往在雨季後的旱季增加。赫南德指出，「這種真菌喜歡潮濕，當天氣黑暗潮濕時，它就會生長。然後，當夏季天氣幹燥時，更多的真菌孢子會進入空氣中。」

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