我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空 防空警報大作

最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

LA桌球公開賽 400選手參戰

記者啟鉻／波莫那報導
2024 LA OPEN參與選手歷屆最多，已經成為全美乃至國際著名體育賽事品牌。（記者啟鉻／攝影）
2024 LA OPEN參與選手歷屆最多，已經成為全美乃至國際著名體育賽事品牌。（記者啟鉻／攝影）

被譽為全美桌球主要賽事之一的2024 LA OPEN於8月3日開打，為期兩天。主辦者表示，雖然比賽時間恰逢巴黎奧運會，但來自北美參與者和觀眾仍非常踴躍，超過400名選手參賽。多年來在各方大力支持下，得以賽事順利進行。目前LA OPEN已成為全美乃至國際桌球賽事著名品牌。

洛杉磯桌球公開賽（LA OPEN Table Tennis Tournament）創辦人徐永泰博士表示，雖然賽事已歷時十餘年，但參與者熱情不減。參賽選手來自北美各地，他們將LA OPEN作為展示球技以球會友的平台。今年由於賽程與巴黎奧運衝突，部分奧運選手沒能參賽，美中不足。但為了支持比賽，委員會全心投入，讓比賽穩步前進。

徐永泰說，LA OPEN賽事獲得愈來愈多支持者，也使得賽事成為全美令人矚目桌球運動比賽。支持者中除了Pacific Auto Company，還有大通銀行（First General Bank）、華采商業銀行（New Omni Bank）以及金融機構Wealth Enhancement Group，賽事器材供應商JOOLA等。徐永泰指出，LA OPEN屬於四星級賽事，也是除了大專院校聯賽，全美桌球運動水平最高的比賽。

LA OPEN首席運營長葉安利表示，今年比賽進一步面向大眾和社區，吸引更多愛好者參與。賽事為此增加六項雙打比賽，包括70歲組、60歲組、50歲組及40歲組等。參賽選手中最大年齡逾八旬，最小年齡七歲。首次有來自日本的乒乓球俱樂部三名職業選手，還有來自中國的女職業選手。

LA OPEN委員會主席劉龍軍說，今年參賽人數400多人，也是歷年來人數最多的。雖然比賽時間正逢奧運會，也非長周末，但參與者與觀眾仍很踴躍。

LA OPEN往年曾邀請多位來自中國、台灣、亞洲、歐洲、中南美洲和美加等地的世界乒乓球名將參加 比賽，其中不乏歷屆和現役奧運選手。比如歐洲頂級好手奧洽諾夫、薩姆索諾夫、中國國家隊球員侯英超、台灣名將莊智淵、韓國籍世界名將朱世赫等，均曾參與賽事，並奪得當年公開組單打冠軍。LA OPEN還在2018年獲美國乒乓球協會邀請主辦當年的國家排名賽，選拔當届奧運國家代表隊。

巴黎奧運 洛杉磯 英超

上一則

老翁搭檔奪60、70歲組雙冠軍

下一則

背川普背包遭學區停職 學校助理提告

延伸閱讀

巴奧花泳賽在即 南加劉嫣然準備衝刺

巴奧花泳賽在即 南加劉嫣然準備衝刺
巴奧／除了金銀還有鑽石 奧運場上的求婚名場面真不少

巴奧／除了金銀還有鑽石 奧運場上的求婚名場面真不少
2024LA桌球公開賽 400選手角逐大獎

2024LA桌球公開賽 400選手角逐大獎
LA乒乓公開賽 雙李組合分獲60組和70歲組男雙冠軍

LA乒乓公開賽 雙李組合分獲60組和70歲組男雙冠軍
巴奧鉛球／美名將克勞什再奪金 締造奧運三連霸紀錄

巴奧鉛球／美名將克勞什再奪金 締造奧運三連霸紀錄
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

熱門新聞

Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

2024-07-29 20:54
蒙市少女失蹤案反轉重重，律師表示疑點重重。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／母親虐待父親綁架？蒙市少女失蹤案反轉重重

2024-07-27 20:04
建築文摘列舉全美64家最美麗校園，聖塔克魯茲加大入榜。（學校官網）

全美最美麗大學 4所加大進榜

2024-07-29 02:16
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（Pixabay）

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

2024-08-01 15:55
中國網紅奶茶開到比佛利，民眾烈日下排隊兩小時只為撿這便宜。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／中國網紅奶茶來洛 排隊兩小時撿這便宜

2024-07-30 14:10

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好