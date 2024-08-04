背川普背包遭學區停職 學校助理提告
巴沙迪那星報報導，聖蓋博學區德爾馬高中（Dal Mar High）手語特教助理伊斯基維爾（Alyssa Esquivel），去年將一個印有大寫「川普」字母的紅、白、藍背包，及上面貼著政治相關貼紙與川普照片的水瓶帶到校園被同事投訴，遭學區要求非自願休假、停職，7月26日她將學區告上法庭，要求賠償與復職。
伊斯基維爾的律師佛萊斯（Julianne Fleischer）表示，這場衝突始於2023年5月，伊斯基維爾因背包與水瓶，一些同事多次發表言論攻擊她的政治傾向，指責她挑釁，有時將她的水瓶移至遠處。
學區要求她不要再將背包和水瓶帶到校園。官員援引加州法，該法規定任何學區的「服務、用品或設備，不得用於支持或攻擊任何提案或候選人。」根據學區政策手冊，教師和工作人員在教學期間，不得配戴表達對提案或候選人政治觀點的鈕扣或衣服，然教師能在非教學時間配戴政治徽章，包括課後活動中。
伊斯基維爾遮住背包一部分，只露出TRU三個字母，仍堅持帶背包與水瓶。最終學區官員告訴她被禁止進入校園，她被處非自願帶薪行政假期。
根據訴訟，今年2月伊斯基維爾律師致函要求學區立即恢復其當事人工作，五天後學區向她發出解僱信，理由是效率低下、不服從命令、對待同事無理、政治活動不當及違反學區政策等。隨後的一封信給她「辭職」的機會，而非解僱。今年4月，學區官員再次解僱她。她至6月為止都收到薪水，之後被無薪停職。
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