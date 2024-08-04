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背川普背包遭學區停職 學校助理提告

編譯陳盈霖╱綜合報導
聖蓋博學區一高中聽障助理伊斯基維爾因背著川普背包與水杯遭學區停職，而對學區提起告訴。（Advocates for Faith & Freedom）
聖蓋博學區一高中聽障助理伊斯基維爾因背著川普背包與水杯遭學區停職，而對學區提起告訴。（Advocates for Faith & Freedom）

巴沙迪那星報報導，聖蓋博學區德爾馬高中（Dal Mar High）手語特教助理伊斯基維爾（Alyssa Esquivel），去年將一個印有大寫「川普字母的紅、白、藍背包，及上面貼著政治相關貼紙與川普照片的水瓶帶到校園被同事投訴，遭學區要求非自願休假、停職，7月26日她將學區告上法庭，要求賠償與復職。

伊斯基維爾的律師佛萊斯（Julianne Fleischer）表示，這場衝突始於2023年5月，伊斯基維爾因背包與水瓶，一些同事多次發表言論攻擊她的政治傾向，指責她挑釁，有時將她的水瓶移至遠處。

學區要求她不要再將背包和水瓶帶到校園。官員援引加州法，該法規定任何學區的「服務、用品或設備，不得用於支持或攻擊任何提案或候選人。」根據學區政策手冊，教師和工作人員在教學期間，不得配戴表達對提案或候選人政治觀點的鈕扣或衣服，然教師能在非教學時間配戴政治徽章，包括課後活動中。

伊斯基維爾遮住背包一部分，只露出TRU三個字母，仍堅持帶背包與水瓶。最終學區官員告訴她被禁止進入校園，她被處非自願帶薪行政假期。

根據訴訟，今年2月伊斯基維爾律師致函要求學區立即恢復其當事人工作，五天後學區向她發出解僱信，理由是效率低下、不服從命令、對待同事無理、政治活動不當及違反學區政策等。隨後的一封信給她「辭職」的機會，而非解僱。今年4月，學區官員再次解僱她。她至6月為止都收到薪水，之後被無薪停職。

學區 字母 川普

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