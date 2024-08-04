加州入門住宅最昂貴 117城市至少百萬元

全美起步房平均價格為19萬6611元，加州則是購買起步房最昂貴的州，有117個城市起步房為百萬元起跳。（NBC）

California Insider報導，根據Zillow房地產 分析，加州 是全美購買起步房（starter home）最昂貴的州，有117個城市所謂的起步房價 格達到或超過100萬元。紐約州排名第二，有31個城市起步房價格百萬元起跳。這些起步房價格，屬於當地房價中最低的三分之一。

全美起步房平均價格為19萬6611元，全國範圍內共有237個城市起步房價達百萬元，相比之下，2019年僅84個城市。根據Zillow數據，過去五年內，這些房屋價值上漲約54%，房價快速上漲使首購族平均年齡，從2019年的34歲增加至2023年的35歲。

舊金山地鐵區（San Francisco metro area）有44個城市起步房達百萬元，僅次於紐約都會區（包括新澤西州和賓州）的48個城市。

在加州，洛杉磯地鐵區緊跟舊金山之後，有35個城市擁有此類價格的入門級住宅。聖荷西（San Jose）地區有15個城市。該分析並指出，南加州橙縣爾灣（Irvine）人口超過30萬，是全美擁有100萬元起步房最大城。

根據全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）數據，全美首購族佔房地產市場的32%，他們年收入中位數為9萬5000元。

「如今購屋者正與負擔能力和可用性做鬥爭」Zillow資深經濟學家Orphe Divounguy在7月的一分聲明中表示，在數百個城市中，價值百萬的起步房已成為常態。但他也表示，對首購族來說，未來可能會有好消息，「更多房屋正在上市，價格趨緩的趨勢增加，隨著房屋上市時間延長，購屋者將有更多時間權衡選擇」他說。