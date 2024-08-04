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盛夏蟻害擾人 除蟲招式盡出 主婦認為不留食物最徹底

記者楊青／洛杉磯報導
這種内裝帶毒糖水的蟻巢，能吸引大批螞蟻吃飽喝足之後將糖水帶回家，整個蟻窩很快就全軍覆沒。（記者楊青／攝影）
這種内裝帶毒糖水的蟻巢，能吸引大批螞蟻吃飽喝足之後將糖水帶回家，整個蟻窩很快就全軍覆沒。（記者楊青／攝影）

加州近期持續高溫，加上去冬今春豐沛的降雨，各地蟻害頻傳，不少住家和商家飽受困擾，民眾嘗試各種對付辦法，也各有高招。

「我們家裡已多年不見螞蟻，今年蟻害卻突然異常猖獗。 」家住亞凱迪亞的林太太表示，她大概是半個月前突然發現自家廚房出現大批螞蟻，後來發現食物儲藏櫃、窗台到處都是螞蟻，「每天早晨第一件事就是殺螞蟻」。她買了各種螞蟻藥，噴過之後確實倒地一大片，但第二天螞蟻又是成群結隊地來。據她觀察，只要溫度超過90度，螞蟻大軍就出來，尤其是廚房和附近地方，無處不有。

林太太將螞蟻的煩惱在社群平台上提出後得到不少回應。家住華埠的黃太太表示，她使用一種中國生產的蟑螂粉筆，「只要在螞蟻經過的地方畫一道，起碼在一段時間內，螞蟻就不會再出現」。她還有一個方法，就是找到螞蟻的窩，用蟑螂粉筆在螞蟻窩四周畫幾道圈圈，螞蟻就圈在裡面。據說是蟑螂粉筆含有毒素，螞蟻吸食之後會逐漸死去。

家住佛雷斯諾的加州公路局退休工程師朱海若說，因為地處加州農產區，他和鄰居們都種植不少果樹，夏天各種水果成熟的時候，果香飄出，也正是各種螞蟻活動最頻繁的季節，幾乎每家每戶都會面臨蟻害挑戰。

「但我們家這些年幾乎都見不到螞蟻，」朱先生說，他家嘗試各種殺蟻藥之後，感覺很有用的是戶外殺蟻。每年入夏開始，他就請專業殺蟲員來一次，繞著住家的牆根和屋簷噴殺蟲藥，靠近住房的果樹根部也噴一遍。他發現，柑橘類果樹每年都會出現一些白色的葉背蟲，螞蟻似乎特別喜歡，後來發現這種蟲子被殺掉之後，螞蟻也少很多。但他覺得最為有效的是「連窩端」的殺蟻方式，Home depot和Lowe's等都有這種殺蟻蜂巢，裡面裝帶毒的糖水，開封後迅速吸引成千上萬的螞蟻，當這些螞蟻吃飽喝足並把糖水帶回家，整個蟻窩很快就全軍覆沒。

和許多昆蟲一樣，螞蟻是一種冷血動物，夏季高溫時特別活躍，通常會在夏季時節收穫盡可能多的食物來撫養幼蟲，同時擴大蟻穴。《美國國家科學院院刊》最近刊登的一篇螞蟻研究論文指出，人類人口近期將達80億，螞蟻總數達到20兆隻，相當每一人對上250萬隻螞蟻。研究人員表示，螞蟻會尋找含糖和高脂肪的食物，但促使螞蟻活動的不僅是炎熱和飢餓，雨水也發揮了一定作用，因為螞蟻會在室內尋找庇護所，遠離洪水氾濫的巢穴。

聖蓋博蟲害控制中心工作人員表示，多雨的冬天通常帶來多蟻的夏天，尤其是老房子，雨水會使得老房子更容易出現裂縫，牆上的裂縫，或鬆動的地板，都可能成為螞蟻在氣溫升高時進入房間覓食的通道。當一隻螞蟻找到食品時，通常會引來許多同伴分享。

阿蘇薩主婦李曉佳說，最有效的防蟻方法是不要給螞蟻留下任何食物源頭，比如夏季高溫時所有開封的食品要放入冰箱保存，各種糖罐使用密封好的蓋子，剩餘的果皮即時清理，還有寵物的食盆，通常會吸引蟑螂和螞蟻甚至老鼠，在寵物用餐完畢之後，必須清洗乾淨。

來自中國的蟑螂粉筆，對隔斷螞蟻通道有一定作用。（記者楊青／攝影）
來自中國的蟑螂粉筆，對隔斷螞蟻通道有一定作用。（記者楊青／攝影）

加州 高溫 寵物

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