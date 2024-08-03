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好萊塢新音樂劇電影 將由華人主演

記者張宏/洛杉磯報導
喬欣（左）邀請「獅子王」（The Lion King）導演明可夫（Rob Minkoff）執導喜劇音樂奇幻片「男高音之夜」。（喬欣提供）
喬欣（左）邀請「獅子王」（The Lion King）導演明可夫（Rob Minkoff）執導喜劇音樂奇幻片「男高音之夜」。（喬欣提供）

「獅子王」（The Lion King）導演明可夫（Rob Minkoff）將執導喜劇音樂奇幻片「男高音之夜」（Tenor By Night），電影改編自喬欣（James Chiao）2018年創作的同名舞台音樂劇。這是好萊塢自1960年代的歌舞電影「花鼓歌」（Flower Drum Song）以來，再次拍攝華人為主角的音樂劇電影。

據Deadline報導，電影編劇由「歌舞青春」系列編劇Peter Barsocchini擔任，影片是一部異想天開的跨文化喜劇，講述一名華裔美國商人放棄成為著名歌手的夢想，通過模特模型生意來養家糊口的故事。經過一連串神奇的不幸遭遇，一群人體模型被賦予生命，這給帶來他第二次實現夢想的機會。這部電影是自1960年代以來好萊塢再次拍攝以華人為題材的音樂劇電影，希望能借鑒大賣的華裔美國人主題票房大片如「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All）和「摘金奇緣」（Crazy Rich Asians）的成功經驗。目前該片選角工作正在進行中。

「尖峰時刻」系列、「當你沉睡時」的製片人Arthur Sarkissian和電影「Good」的製片人Julia Jay Pierrepont III將擔任這部電影製片人，喬欣擔任執行製片人。喬欣表示，這個電影改編自他2018年創作的同名百老匯音樂劇，本來想做全國劇場巡演，但遭遇疫情，就轉為籌畫電影拍攝。劇本2022年就已寫好，電影預計今年年底開拍，他希望打造好萊塢A級陣容。

Sarkissian表示，「男高音之夜」是一個歡樂的故事，講述了父親的中年危機、母親的婚姻困境、暴虐的婆婆及TikTok上令人難堪的崩潰。電影講述所有人在任何年齡段都有實現夢想的渴望。明可夫則認為，這個故事吸引他的是愛情和家庭主題，以及讓一群人體模型栩栩如生跳舞的魔力。

明可夫因聯合導演迪士尼經典動畫長片「獅子王」而成名，該片於1995年榮獲兩項奧斯卡金像獎和三項金球獎。編劇Peter Barsocchini因在迪士尼頻道熱門影集「歌舞青春」的三部曲中擔任編劇而成名。

喬欣的舞台音樂劇「男高音之夜」於2018年創作製作和公演。（喬欣提供）
喬欣的舞台音樂劇「男高音之夜」於2018年創作製作和公演。（喬欣提供）

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