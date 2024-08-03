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加州城市聯盟洛縣分會 亞市市長高卿榮任會長

記者張庭瑜/洛杉磯報導
洛縣警局長盧納到場致詞，讚揚加州城市聯盟在促進社區合作和發展方面所做的努力。（記者張庭瑜/攝影）
洛縣警局長盧納到場致詞，讚揚加州城市聯盟在促進社區合作和發展方面所做的努力。（記者張庭瑜/攝影）

加州城市聯盟（The League of California Cities）洛杉磯縣分會8月1日在Santa Anita公園舉行年度就職典禮，亞凱迪亞市市長高卿（Michael Cao）宣誓就任會長；美國陸軍副次長迪亞茲（Mario Diaz）、洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）、洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）及洛縣警局局長盧納（Robert G. Luna）到場祝賀。

高卿表示，有幸代表亞市出任加州城市聯盟洛杉磯縣分會會長，很期待與其他城市合作，放大組織聲音，爭取城市利益。他強調，加州城市聯盟是為本地社區發聲的重要平台，未來將繼續為市政官員提供所需資源，全年保持溝通。

在演講中，高卿回顧了自己在美國空軍的服役經歷，指出軍旅生涯讓他深刻理解了團隊合作和聯盟建設的重要性。他將這一理念與洛杉磯縣市聯盟工作聯繫起來，強調了城市間合作對解決共同問題的重要性，並且高度評價該聯盟的工作，譽為「全天候可靠的資源」。

做為長期致力於公共服務的領袖，高卿的服務精神貫穿其職業生涯。從在美國空軍執行危重病患空運任務，到為家鄉提供醫療服務，他始終將服務他人置於首位。高卿2022年當選亞市市議員後，在公共安全和維護當地利益方面發揮重要作用。他推動了幾項關鍵計畫，包括反對零保釋政策、支持打擊有組織零售犯罪，以及支持旨在減少無家可歸者、毒品成癮和盜竊問題等法案。

分會執行董事Jennifer Quan表示，很高興任命高卿為分會會長，相信他的經驗和知識將為分會做出重要貢獻。亞凱迪亞市議員鄭博仁致詞，強調高卿醫師做為退伍軍人在亞凱迪亞市和洛杉磯縣的領導能力和貢獻。

2024-25年度洛杉磯縣分會董事會成員，包括副會長赫夫（Britt Huff），秘書金塔納（Ana Maria Quintana），以及多位分會董事和地區董事。該分會致力於為成員提供信息和資源，幫助提供高服務質量，並在加州各區域內積極倡導城市利益。

洛縣縣政委員巴格（右三）與新上任的洛杉磯縣市政聯盟成員合影。（記者張庭瑜/攝影）
洛縣縣政委員巴格（右三）與新上任的洛杉磯縣市政聯盟成員合影。（記者張庭瑜/攝影）
亞市市議員如鄭博仁（左一）、王愛琳（左二）等到場慶祝亞市市長高卿（右二）就任會長...
亞市市議員如鄭博仁（左一）、王愛琳（左二）等到場慶祝亞市市長高卿（右二）就任會長。（記者張庭瑜/攝影）
美國陸軍副次長迪亞茲（左）與接任加州城市聯盟洛杉磯縣分會會長的亞市市長高卿（右）...
美國陸軍副次長迪亞茲（左）與接任加州城市聯盟洛杉磯縣分會會長的亞市市長高卿（右）合影。（記者張庭瑜/攝影）

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