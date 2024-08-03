中國歌劇 8/16首登迪士尼音樂廳

洛杉磯夢想樂團將於8月16日在迪士尼音樂廳舉辦太平洋音樂節，來自中國音樂學院教授韓延文將帶領12名中國歌劇演員一起在美國首演「劇薈芳華·歌劇經典」音樂會。（主辦方提供）

洛杉磯夢想樂團（Los Angeles Dream Orchestra）將於8月 16日在迪士尼 音樂廳舉辦太平洋音樂節（Pacific Music Festival ），中國音樂學院教授韓延文將帶領12名中國歌劇 演員一起，在美國首演「劇薈芳華·歌劇經典」音樂會，現場還有東西方歌劇演員合唱「杜 蘭朵」經典片段。

韓延文在中國歌劇舞劇院擔任主演近30年，出演過歌劇「白毛女」等幾十部中國經典民族歌劇。她曾獲得中國戲劇最高獎「梅花獎」等十幾個聲樂比賽大獎。她這次帶領12名學生一起演繹中外經典歌劇選段，演出曲目包括精選1945年創作的第一部中國歌劇「白毛女」，還有「木蘭詩篇」、「蒼原」、「紅河谷」、「原野」和「屈原」等六部中國經典歌劇。韓延文表示，中國歌劇是東方獨有的藝術形式。它融合中國曲藝、戲曲、民間音樂、詩歌、舞蹈和舞台等藝術形式，吸收借鑒西方歌劇的創作技巧，具有鮮明東方色彩。

今年是享譽世界的作曲家普契尼(Giacomo Puccini)誕辰100周年，因此在音樂會的下半場，將演唱普契尼歌劇「托斯卡」和「藝術家的生涯」及「杜蘭朵」經典唱段。「杜蘭朵」源自東方古老神秘傳說，述說著盪氣迴腸的愛情故事。普契尼採用中國著名曲子「茉莉花」曲調，作為歌劇的主題音樂，貫穿始終。這部歌劇代表東西方文化在幾百年前就已相互交融，歷史悠長。屆時Chelsea Lehnea飾演杜蘭朵，Arnold Livingston飾演卡拉夫，他們將與中國音樂學院歌劇合唱團、加州 愛樂中文合唱團（California Philharmonic Chinese Choir）等專業歌劇合唱團聯手演出。