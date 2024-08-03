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中國歌劇 8/16首登迪士尼音樂廳

記者張宏/洛杉磯報導
洛杉磯夢想樂團將於8月16日在迪士尼音樂廳舉辦太平洋音樂節，來自中國音樂學院教授韓延文將帶領12名中國歌劇演員一起在美國首演「劇薈芳華·歌劇經典」音樂會。（主辦方提供）
洛杉磯夢想樂團將於8月16日在迪士尼音樂廳舉辦太平洋音樂節，來自中國音樂學院教授韓延文將帶領12名中國歌劇演員一起在美國首演「劇薈芳華·歌劇經典」音樂會。（主辦方提供）

洛杉磯夢想樂團（Los Angeles Dream Orchestra）將於8月 16日在迪士尼音樂廳舉辦太平洋音樂節（Pacific Music Festival ），中國音樂學院教授韓延文將帶領12名中國歌劇演員一起，在美國首演「劇薈芳華·歌劇經典」音樂會，現場還有東西方歌劇演員合唱「杜 蘭朵」經典片段。

韓延文在中國歌劇舞劇院擔任主演近30年，出演過歌劇「白毛女」等幾十部中國經典民族歌劇。她曾獲得中國戲劇最高獎「梅花獎」等十幾個聲樂比賽大獎。她這次帶領12名學生一起演繹中外經典歌劇選段，演出曲目包括精選1945年創作的第一部中國歌劇「白毛女」，還有「木蘭詩篇」、「蒼原」、「紅河谷」、「原野」和「屈原」等六部中國經典歌劇。韓延文表示，中國歌劇是東方獨有的藝術形式。它融合中國曲藝、戲曲、民間音樂、詩歌、舞蹈和舞台等藝術形式，吸收借鑒西方歌劇的創作技巧，具有鮮明東方色彩。

今年是享譽世界的作曲家普契尼(Giacomo Puccini)誕辰100周年，因此在音樂會的下半場，將演唱普契尼歌劇「托斯卡」和「藝術家的生涯」及「杜蘭朵」經典唱段。「杜蘭朵」源自東方古老神秘傳說，述說著盪氣迴腸的愛情故事。普契尼採用中國著名曲子「茉莉花」曲調，作為歌劇的主題音樂，貫穿始終。這部歌劇代表東西方文化在幾百年前就已相互交融，歷史悠長。屆時Chelsea Lehnea飾演杜蘭朵，Arnold Livingston飾演卡拉夫，他們將與中國音樂學院歌劇合唱團、加州愛樂中文合唱團（California Philharmonic Chinese Choir）等專業歌劇合唱團聯手演出。

此次演出是太平洋音樂節上中國歌劇與西洋歌劇首次同台獻藝，美國觀眾尤其是當地華人觀眾可趁此機會聆聽眾多中國最經典的歌劇選段，欣賞東方歌劇藝術的獨特之美。詳情可登錄http://www.dreamorchestra.org。

來自中國音樂學院教授韓延文將帶領12名中國歌劇演員一起在美國首演「劇薈芳華·歌劇...
來自中國音樂學院教授韓延文將帶領12名中國歌劇演員一起在美國首演「劇薈芳華·歌劇經典」音樂會。（主辦方提供）

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