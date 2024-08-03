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四川航空成都往返洛杉磯 下半年不增班

記者張宏／洛杉磯報導
美國川渝總商會7月31日於巴沙迪那（Pasadena）舉辦10周年慶典上，因商會結緣的四川航空和淘租公集團達成戰略合作關係，現場大合影。（記者張宏／攝影）
美國川渝總商會7月31日於巴沙迪那（Pasadena）舉辦10周年慶典上，因商會結緣的四川航空和淘租公集團達成戰略合作關係，現場大合影。（記者張宏／攝影）

美國川渝總商會7月31日於巴沙迪那舉辦10周年慶典，四川航空公司在接受記者訪問時表示，下半年沒有洛杉磯飛成都的增班計畫；除川航外，中資航空公司下半年目前均無增班計畫。

美國川渝總商會慶祝10周年切蛋糕。（記者張宏／攝影）
美國川渝總商會慶祝10周年切蛋糕。（記者張宏／攝影）

四川航空營運長（COO）廖敏表示，川航現在洛杉磯飛成都是每周二、五、七飛，一周三班，且現在都是直飛不中停。從10月開始，將技術中停杭州，大概停留一個小時。目前川航沒有收到下半年會增班的通知。

川航近日與淘租公集團建立合作關係，將為其集團提供定制化航空服務，包括專屬航班預訂通道、更多行李額度，根據合作深度附贈體驗金卡、升艙券、貴賓休息室使用權等服務選項。此外，淘租公集團的員工和客戶在乘坐四川航空航班時，還將享受特別的折扣和優惠政策。南加當地其他有規模的華人企業，也可和川航建立合作。

美國川渝總商會會長陳慧碧（左三）、川航美國總經理Tony Qu（中）和淘租公董事...
美國川渝總商會會長陳慧碧（左三）、川航美國總經理Tony Qu（中）和淘租公董事長Maggie Tseng（右三）與川航空姐合影。（記者張宏／攝影）

淘租公董事長Maggie Tseng表示，作為家居租賃與軟裝設計領域的華人企業，和川航的合作象徵著雙方在航空服務領域、居家生活領域的跨界聯手，為客戶帶來更加便利的出行和生活體驗。

美國川渝總商會會長陳慧碧表示，雙方都是商會年輕力量的代表，商會期待看到更多這樣的合作與發展。

美國川渝總商會會長陳慧碧（左五）、川航美國總經理Tony Qu（左六）、川航CO...
美國川渝總商會會長陳慧碧（左五）、川航美國總經理Tony Qu（左六）、川航COO廖敏（右五）和淘租公董事長Maggie Tseng（右四）與川航機師們合影。（記者張宏／攝影）

美國川渝總商會成立於2013年，從最初的十幾個會員企業，發展到現在有上百家會員企業。商會自成立以來，堅持致力於為會員服務、協助會員企業在美國更好的發展。商會為新老會員們搭建一個交流與展示的平台，會員可在這個平台上展現優勢、體現價值，特別是要讓川渝商人「美商」、「美景」、「美女」、「美食」的地域特色發揮出獨特的作用，真正做到商會搭台、企業唱戲。

中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強、聯邦眾議員趙美心等人出席並致開幕詞，活動當晚有200多名賓客出席，還包括僑界代表如南加華聯主席張勇，和南加華聯榮譽主席團主席張素久等。

聯邦眾議員趙美心（左二）為淘租公董事長Maggie Tseng（左一）、川航美國...
聯邦眾議員趙美心（左二）為淘租公董事長Maggie Tseng（左一）、川航美國總經理Tony Qu（右二）和陳慧碧（右一）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

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