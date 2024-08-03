洛縣穩租金 今年可漲8.9% 最高10%

洛杉磯縣依據加州租客保障法，訂定8月起租金可以調漲8.9%，但不能超過10%上限。（取自洛杉磯縣消費者暨商業事務局官網）

洛杉磯 縣民眾8月1日起會收到租金 調漲的通知，預告期30天後，房東 可能漲價8.9%，但不能超過10%的上限。縣屬非建制地區（unincorporated area）的租金則在12月31日前，暫時受制於4%的漲幅上限。

洛杉磯縣消費者暨商業事務局（Department of Consumer and Business Affairs）表示，今年的幅度略高於2023年的8.8%，這是因為2019年生效的加州租客保障法（Tenant Protection Act）限制每年的漲幅以5%為基準，加計通貨膨脹率，洛杉磯縣今年的通貨膨脹率為3.9%。

所以，自今年8月1日起至明年8月1日，房東可以調漲房租至少8.9% ，但洛杉磯市等地區已實施擁有優先權的單行法。另外，依照加州法規，屋齡15年以內的房屋，租金漲幅不受限制，因此，租客仍可能會面臨更高的租金漲幅。

洛杉磯市的規定為租金穩定條例（Rent Stabilization Ordinance），納入管理的是1978年10月1日以前完工的房屋，以及2007年7月15日以後由舊屋改建的新宅。租金管制對象可能是出租公寓（apartment）、康斗（condominium）、連棟屋、雙拼屋、附加屋（ADU）與同一地塊上的複數獨棟屋。

要查詢自己的租屋是否受到洛杉磯縣法規保障，可以上網站「https://zimas.lacity.org/」輸入地址查詢。另外，法律扶助機構「Stay Housed L.A.」也提供洛杉磯縣13城市的單行法訊息，可上「https://www.stayhousedla.org/tenant-rights」查看。

此外，洛杉磯縣消費者暨商業事務局也提醒房東和移動房屋業主，2024-25年的註冊現已開放，須在9月30日之前完成註冊，以避免逾期費用。