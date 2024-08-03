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排解壓力 法鼓山方丈果暉法師鼓勵禪修

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
法鼓山全球弘法據點中，在美國有洛杉磯、舊金山、紐約、波士頓等道場。（取自法鼓山洛杉磯道場臉書）
法鼓山全球弘法據點中，在美國有洛杉磯、舊金山、紐約、波士頓等道場。（取自法鼓山洛杉磯道場臉書）

在這個充滿壓力和社會動盪的時代，普通人如何尋找內心平靜？法鼓山第六任方丈果暉法師接受本報專訪時，以數十年的修行經驗，提供獨特的佛法視角，分享佛法在科技時代，如何為現代人帶來內心的安寧。

果暉法師回憶，年輕時在嘉義讀書時，兩位初中同學遭遇不幸身亡，使他思索生命意義，並促使他探索人生根本問題。他回憶，初中畢業紀念冊上，他寫下「願你我在宇宙之中得大自由大自在」。當時許多同學專注學習，而他則在午休時思考宇宙的廣大和萬物本質。進入大學後，通過大學接觸佛教和禪修，找到心靈歸宿，最終決定出家。

靜坐和呼吸練習可減壓

談到佛法在現代社會的影響，果暉法師指出，佛教逐漸影響西方國家，越來越多西方人對禪修和佛教產生興趣。他強調，禪修能幫助人們放鬆身心，減少精神壓力。通過靜坐和呼吸練習，人們可以在日常生活中找到平靜。動態禪修如正念行走，讓心靈專注當下，避免過去和未來的煩惱。美國的正念推廣者卡巴金（Jon Kabat-Zinn）通過正念練習讓人們體驗當下，證明禪修能適應現代西方社會需求。

通過網絡學習更加方便

果暉法師指出，科技本質中性，應該善加利用以推廣禪修。疫情期間，法鼓山透過網絡進行禪修課程和佛法講座，並數位化大藏經，方便信眾檢索學習。果暉法師強調，科技應用便利了佛法傳播，也為現代人提供更多學習和修行機會。他特別提到，法鼓山的數位化大藏經已從光碟（CD-ROM）轉為網絡檢索，大幅提高學習便捷性。在疫情期間，他們通過網絡進行禪修指導、佛法教學和法會，保證弘法工作的持續，讓更多人有機會接觸佛法。

在美國弘法的挑戰主要來自文化差異。美國人重視互動，華人則習慣靜態練習。因此，在美國的禪修營需更多互動和相互激發。例如，西方人偏好心理學式的互動，台灣傳統做法則是個人思考。法鼓山也在美國道場採取創新措施，提供英文讀書會和互動活動，幫助參與者理解佛法，適應當地文化。

未來，法鼓山計畫在北美地區進一步擴展道場和課程。果暉法師表示，他們的紐約道場將提供更多禪修活動，並在舊金山灣區尋找新道場地點，方便當地信眾參與。這些道場不僅適合長期靜修，也能提供一、兩天的短期住宿，為參與者創造便利條件。在美國競爭壓力大的環境下，許多人需要通過禪修來緩解身心壓力，不論是靜態還是動態的修行方式，都有助於身心的放鬆和平衡。

果暉法師表示，美國強調個人自由，但借鑒佛法理念，或許可以改善一些社會問題。他認為，不同的佛教團體無論是漢傳佛教還是其他佛教團體，都可以在這方面提供幫助，推廣佛法觀念，提升社會整體素質。他進一步表示，美國人慷慨且心胸寬大，但直接的表達方式有時會引發衝突，缺乏安全感。他認為，這種氛圍需要改變，才能真正影響社會風俗，進化人心。

無論是當地的美國人、西方人或其他國家的人士，若能從禪修或佛法中得到啟發，將對自身和整個社會有所幫助。即便已有宗教信仰，也不妨礙從東方智慧中獲得新體悟。果暉法師最後補充，這種改變雖然不是一朝一夕可以達成，但透過持續的努力和推廣，定能為社會帶來正面影響。

果暉法師認為，通過禪修和修習佛法，現代人可以找到內心的平靜並減少壓力。（記者張庭...
果暉法師認為，通過禪修和修習佛法，現代人可以找到內心的平靜並減少壓力。（記者張庭瑜╱攝影）
法鼓山洛杉磯道場訂8月4日舉辦講座，由「點燈」主持人張光斗主講「度－聖嚴師父指引...
法鼓山洛杉磯道場訂8月4日舉辦講座，由「點燈」主持人張光斗主講「度－聖嚴師父指引的33條人生大道」（法鼓山洛杉磯道場官網）

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