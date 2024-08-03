華人失蹤案頻發 警：應馬上報案

根據加州刑法，所有執法機構都須立即接受失蹤人口或離家出走青少年報告。圖為警方發布的趙安失蹤訊息，趙安已安全尋獲，但失蹤過程未解。（蒙市警局）

近日，華人失蹤案件頻頻發生，引起社會廣泛關注。繼蒙特利公園市 15歲華裔 女孩趙安（Alison）失蹤案，接著又有一名在聖蓋博谷駕駛Uber和Lyft的華裔男子失蹤。在美國遭遇到家人失蹤，親友應該如何正確處理？警方強調立即報警。

蒙特利公園市警局調查辦公室（Investigations Bureau）表示，有些人誤以為必須等待失聯一定時間後才能報告某人失蹤。但根據加州 刑法，所有執法機構都必須立即接受失蹤人口或離家出走青少年的報告。

根據蒙特利公園市警局的說法，失蹤人口被定義為某人缺席並向執法機構報告失蹤，直到找到該人；對於不處於危險的失蹤成年人，則需確定其自願離開報告人。根據加州刑法，失蹤人口還包括但不限於以下情況：被父母違反刑法第277條等規定帶走、拘留、隱藏、引誘或扣留的兒童；自願或非自願失蹤的兒童；不符合其正常習慣或行為而失蹤，並可能需要幫助的人。根據這一定義，父母綁架事件必須被視為失蹤案件。

警方提醒，一旦確定某人失蹤，應盡快向當地執法機構報告。失蹤人口居住地區的機構將擁有最終管轄權，並且在大多數情況下是最適合提交報告的地方。接收報告的當地執法機構將開始調查，並聯絡管轄區的執法機構。

一旦確定家人失蹤，報案者應盡可能多提供相關信息，這些信息包括：失蹤人口的識別信息（姓名、年齡、出生日期、身高、體重、頭髮和眼睛顏色、疤痕、標記、紋身、之前的骨折、缺失的器官、截肢等）；穿著的衣物描述及尺寸；正在治療的醫療狀況；失蹤人口的可能目的地；與失蹤人口有關的朋友和車輛；失蹤人口常去的地點；以及失蹤者之前所去過的診所/醫院名稱和位置，或是醫生的姓名、地址和電話號碼。

此外，報案者還需要提供失蹤者的近期照片，將用於製作和分發失蹤人口傳單，警方將保留失蹤人口的原始照片，直到案件解決。一旦確認失蹤人口歸來，應立即聯絡或報告當地的執法機構。