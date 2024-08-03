洛杉磯市21歲過敏女 只能吃13種食物

蓋斯特納與她能吃的菜。（Jenna Gestetner）

洛杉磯 市21歲的蓋斯特納（Jenna Gestetner）天生患有「肥大細胞活化症候群」（MCAS），共對百餘種物質過敏，只能吃13種食物。但她沒有因此絕望，反倒利用有限食材自創食譜 ，頗受網民好評。

蓋斯特納告訴FOX News Digital，她從小就很容易過敏，12歲之後，皮膚、腸胃過敏更為嚴重，到了18歲時只吃15種食物，其他的食品一吃就會全身不對勁。

經過醫師檢驗後，診斷出她有MCAS，只有白肉魚、火雞肉、四季豆、櫛瓜、小黃瓜、萊姆、椰棗、葡萄、樹莓、梨子、奇亞籽、蓮子、橄欖油這13種不會過敏。

絕對不能碰的有米飯、通心粉、麵包、餅乾、紅肉、雞肉、萵苣、蘋果、檸檬，以及特殊佐料。

現在21歲的蓋斯特納就讀於南加大 ，生活上的最大挑戰是外出用餐與確保食材不會混用。她說，多數餐廳沒有她能吃的菜，所以要出去吃飯時，她會先找有她能吃的菜的幾家餐廳。另外也要先連絡餐廳，確定料理過程不會摻雜其他食材，所以外出用餐經常使她焦慮。

至於自己每天怎麼吃，蓋斯特納差不多都吃同樣的菜，火雞加奇亞籽果凍當早餐，蛋白質食材加蔬菜當中餐與晚餐，水果與蓮子當零食。她說，重點在於卡路里要夠，也要顧及營養均衡。

不過，她在社交平台上抒發心得，並提供以她能吃食材創造的食譜後，得到許多正面回應，也讓其他人能夠正面向前、面對挑戰。