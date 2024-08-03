無監護權母親到小學帶走2子女 學區被控失職

洛杉磯聯合學區近日遭家庭起訴，指控其未經許可，讓無監護權的母親從恩西諾的一所小學帶走孩子，導致孩子們和家庭受到心理創傷。（abc7電視台）

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）近日因學生安全問題面臨法律訴訟。一個家庭指控學區，在5月14日允許兩名兒童被無監護權的母親從恩西諾（Encino）的一所小學帶走。這起事件引發了社會對校園安全程序的廣泛關注，並可能對學區的學生保護政策產生重大影響。

據指控，事件發生在恩西諾的拉奈路小學（Lanai Road Elementary School）。10歲賈索（Liam Jasso）和他8歲的妹妹當時原本在參加「Beyond the Bell」課後活動。祖母Lucia Jasso也如常到校接孩子，卻驚訝地發現他們已被帶走。

祖母解釋，由於她的女兒因吸毒成癮而失去孩子的合法監護權，因此由她負責照顧兩個孩子。當她要求尋找孩子時，被告知他們已經離開。祖母得知，課後活動的管理人員未採取任何措施阻止孩子們的母親進入學校並帶走孩子，她感到既憤怒又絕望，當場哭了起來。管理人員隨即報警。

家人花了大約九個小時才在康普頓（Compton）找到孩子們，他們被帶到了母親男友的母親家中。孩子們的阿姨Jelene Rios表示，孩子們當時很害怕，因為他們在一個陌生的地方，周圍都是不認識的人，所幸孩子們並未受傷。

賈索事後表示，這次經歷讓他感到害怕和困惑。他描述了被帶走時的恐懼心情，以及在陌生環境中度過數小時的不安。

家屬已聘請律師Christa Ramey提起訴訟。律師指出，洛杉磯聯合學區管理的Beyond the Bell項目工作人員未能履行其職責，反映了學區在學生安全管理方面存在嚴重問題。對此，洛杉磯聯合學區發表聲明，正在調查相關指控，但不對進行中的訴訟發表評論。學區強調非常重視所有學生的安全。