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世界盃電腦應用技能賽 台奪1銀2銅

洛杉磯訊
9名台灣學生參加2024世界盃電腦應用技能競賽。（經文處提供）
9名台灣學生參加2024世界盃電腦應用技能競賽。（經文處提供）

被譽為「資訊界奧運」的2024年世界盃電腦應用技能競賽(2024 Microsoft Official Specialist/ Adobe Certified Professional World Championship)7月28日至31日在洛杉磯迪士尼園區舉行。台灣代表團在本屆賽事中表現出色，共摘下一銀二銅。

這項國際賽事由全球科技巨擘微軟(Microsoft)、Adobe與專業認證服務商Pearson VUE/Certiport聯合主辦，測試學生對Microsoft Office Word、Excel和PowerPoint等軟體的應用能力。每年吸引來自122個國家、超過76萬名選手參與角逐。

致理科技大學行銷流通管理系黃柔瑄獲得Microsoft PowerPoint 2...
致理科技大學行銷流通管理系黃柔瑄獲得Microsoft PowerPoint 2019組第三名。（經文處提供）

今年台灣代表團經由碁峰資訊股份有限公司主辦的國內選拔賽，選出9位來自國立台中科技大學、國立台北商業大學、致理科技大學和國立台東專科學校的學生，在致理科技大學老師陳芳萍的指導下赴美參加總決賽。

在激烈競爭中，台灣學生展現紮實實力。國立台中科技大學資訊管理系王郁琦在Microsoft Word 2019組中獲得第三名。國立台北商業大學資訊管理系周恩宇在Microsoft Excel 2019組獲得第二名。致理科技大學行銷流通管理系黃柔瑄則在Microsoft PowerPoint 2019組中獲得第三名。

國立台北商業大學資訊管理系周恩宇獲得Microsoft Excel 2019組第...
國立台北商業大學資訊管理系周恩宇獲得Microsoft Excel 2019組第二名。（經文處提供）

此外，國立台北商業大學創意科技與產品設計系藍稚元和資訊管理系陳秉鴻分別在Microsoft Excel 365組和Microsoft PowerPoint 365組中獲得第八名，展現台灣學生在新版Office軟體上的適應力。

獲悉台灣代表團的優異成績後，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀7月31日代表轉至賴清德總統、蕭美琴副總統的賀電，對學生們的卓越表現給予高度肯定。

國立台中科技大學資訊管理系王郁琦獲得Microsoft Word 2019組第三...
國立台中科技大學資訊管理系王郁琦獲得Microsoft Word 2019組第三名。（經文處提供）

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