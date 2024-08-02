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「疫情密碼」 專業分析新冠始末 解析疫病對人類深遠影響

記者張庭瑜／洛杉磯報導
前台灣衛生福利部長邱文達與吳元煌醫師出版新書「疫情的密碼」，回顧新冠疫情始末，探討病毒起源、防疫措施及未來發展趨勢。（記者張庭瑜／攝影）
前台灣衛生福利部長邱文達與吳元煌醫師出版新書「疫情的密碼」，回顧新冠疫情始末，探討病毒起源、防疫措施及未來發展趨勢。（記者張庭瑜／攝影）

新冠疫情肆虐全球已逾四年，前台灣衛生福利部長、美國仁愛醫療集團(AHMC)聯合執行長邱文達與吳元煌醫師日前共同出版新書「疫情的密碼」。該書融合了130餘次多位醫師在教育和社區的演講經驗，以專業視角回顧疫情始末，探討病毒起源、傳播、防疫措施及未來發展趨勢，為讀者呈現疫情全貌。

書中首先指出，2019年12月病毒已現蹤跡，但各方延誤導致疫情迅速蔓延。並以鐵達尼號事件為喻，批評人類面對未知威脅時的輕忽，導致錯失控制良機。書中也批評世界衛生組織(WHO)初期應對不當，未及時宣布國際公共衛生緊急事件，且遲至2021年5月才承認氣溶膠傳播可能性，致使全球防疫延宕。

書中運用「冰山理論」解析疫情，強調表面數據僅反映冰山一角，將疫情分為四層：確診和死亡數據、病毒變種與傳染力變化、治療方法和疫苗發展、以及生活型態與防護行為的改變。

書中也指出，雖然疫苗在疫情控制中起到重要作用，但隨著病毒的快速突變和疫苗施打率不足，未來仍需警惕新一波疫情的爆發。邱文達提到，美國的疫苗施打率遠低於預期，使得疫情控制更加困難。此外，隨時間推移，疫苗保護效果逐漸減弱，需要定期接種新疫苗以維持免疫力。

書中詳細分析了疫情對人類社會的深遠影響。遠距醫療在疫情期間大幅增加，從原來的約7%飆升至47%，但隨著疫情緩和，這一比率下降至13%。然而，遠距醫療的普及也帶來了癌症和慢性病診斷延誤等問題。此外，疫情還導致全球教育水平下降，數學和閱讀能力的退步尤為明顯。平均壽命也因疫情影響而大幅下降，美國的平均壽命從79歲降至76.4歲，直到2022年才恢復至77.5歲，預計需要五年左右才能完全恢復。

而後疫情時代的長期症狀，如疲勞、呼吸困難、嗅覺喪失等，仍然困擾著許多人。書中也引用英國的研究，指出接種兩劑疫苗可以降低長期症狀的發生率達47%。邱文達也指出，疫情初期許多人輕忽其嚴重性，將其類比為SARS的短暫流行，認為新冠疫情也會迅速消退。然而，疫情的長期性和嚴重性超出預期。

談及華人社群在此次疫情中的表現，邱文達表示，由於華人社群有SARS的經驗，對於新冠疫情的警覺性較高。例如，很多人一開始就使用N95口罩，並遵守社交距離及體溫監測等防疫措施。相較之下，許多西方國家的民眾最初僅使用布口罩，後來疫情加劇後才轉向醫用口罩甚至雙層口罩。

書中也提及，未來幾年內可能出現新的大流行病，並呼籲全球共同努力預防下一次人畜共通傳染病的爆發，應對森林破壞、濫殺野生動物及氣候變遷帶來的挑戰。此次新冠疫情是一個警鐘，提醒民眾須為未來的公共衛生危機做好準備。邱文達強調，唯有全球合作才能有效應對未來的傳染病威脅，並提出具體建議，包括心理準備、規畫居家隔離空間及衛生設施、確保空調系統獨立性、備妥基本藥物及防疫物資，以及學會關注CDC疫情警告，根據社區污水檢測結果調整防疫措施。

邱文達在撰寫新冠疫情相關書籍的過程中，得到眾多醫師的回饋和鼓勵，包括林元清、Kenneth Sim、Linda Marsh、邱俊杰、陳筱芬、劉扶東、閻雲等人。邱文達希望通過這本書的出版，幫助更多民眾了解疫情，並在未來遇到類似情況時可以借鏡。

該書由世界日報「大家來寫書」活動項目出版。 

「疫情的密碼」。（世界日報大家來寫書檔案照）
「疫情的密碼」。（世界日報大家來寫書檔案照）

疫情 疫苗 防疫

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