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路琳接任南加台大校友會會長 提4大工作重點

記者張庭瑜／洛杉磯報導
在紀欽耀（中）見證下，廖瓔蓮（右）將印信交予路琳，完成交接儀式。（記者張庭瑜／攝影）
在紀欽耀（中）見證下，廖瓔蓮（右）將印信交予路琳，完成交接儀式。（記者張庭瑜／攝影）

南加州台灣大學校友會第51屆年會，日前在聖蓋博希爾頓酒店舉行，吸引約300名校友齊聚一堂。這場年度盛會不僅是校友相聚的重要場合，更是凝聚情感的難得機會。

晚會在校友會合唱團高唱校歌中拉開帷幕，悠揚的歌聲喚起校友對母校的深厚情誼。隨後，大會舉行新舊會長交接儀式。第51屆會長廖瓔蓮將印信交予第52屆會長路琳，在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀的見證下，完成交接。紀欽耀還頒發表揚狀，表彰廖瓔蓮過去一年的辛勤付出。

紀欽耀特別頒發表揚狀給廖瓔蓮（左），以肯定她過去一年來為校友會所做出的卓越貢獻和...
紀欽耀特別頒發表揚狀給廖瓔蓮（左），以肯定她過去一年來為校友會所做出的卓越貢獻和辛勤付出。（記者張庭瑜／攝影）

新任會長路琳在致詞中感謝大家的支持，並提出未來一年四大工作重點：延續校友會優良傳統、加強對校友的服務、維持與僑界社團良好合作關係，以及響應台大「創校百年」及「百歲推手」籌款活動。她強調，校友會將秉持「友善、和諧、團結」原則，致力為校友提供更多優質活動，打造更具活力的南加州台大校友會。

卸任會長廖瓔蓮回顧任期內工作表示，這一年參與和主辦62場活動，雖然忙碌但十分充實。在她任內，台大校友會在離開17年後，重新加入南加中國大專院校聯合校友會。她衷心感謝所有校友支持，並承諾即使卸任，仍將繼續協助校友會推動各項活動。

廖瓔蓮（右八）在年會上為第51屆理事們頒發表揚狀，以表彰他們在過去一年中的辛勤付...
廖瓔蓮（右八）在年會上為第51屆理事們頒發表揚狀，以表彰他們在過去一年中的辛勤付出與卓越貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

紀欽耀致辭時，感謝校友會過去一年的努力，並對新任會長路琳寄予厚望，期待她能帶領校友會再創佳績。他特別強調校友會在南加州僑界的重要地位，並承諾將持續支持校友會的各項活動，促進僑界的團結與合作。

第52屆會長路琳（左）與第51屆會長廖瓔蓮（右）合影。（記者張庭瑜／攝影）
第52屆會長路琳（左）與第51屆會長廖瓔蓮（右）合影。（記者張庭瑜／攝影）

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