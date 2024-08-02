協和醫院健康基金會 贊助華埠服務中心200萬

牙醫區域都使用新的機器。（記者張宏／攝影）

協和醫院健康基金會（Pacific Alliance Medical Center Health Foundation，簡稱PAMC）1日贊助200萬元給華埠 服務中心（Chinatown Service Center，簡稱CSC），建設其位於阿罕布拉 市的醫療中心大樓，以共同推動更優質社區醫療環境。新醫療中心暨日間長者照護中心預計將於2025年正式開幕。

醫療中心大樓位於阿罕布拉市東Main街726號，整個設施佔地4萬3000平方呎，提供家庭醫科、牙科、眼科、小兒科、心理諮商等服務，更規劃「年長者全面照護計畫」，為年長者提供醫療及社會服務。目前整體建築基本已完工，在進行內部裝修階段。大樓一層是寬敞明亮的大廳和分診台，樓上是牙科；大樓配有三個停車場，充分滿足病人各項需求。

華埠服務中心董事會主席暨蒙特利公園市副市長吳紹榮表示，該項目從疫情 期間開始準備，三年多來經歷很多困難，目前在各界人士幫助下在一一克服。希望落成後能和當地政府與社區組織緊密合作，為社區提供更多幫助。

華埠服務中心執行長伍競群表示，項目即將接近竣工，一路有太多提供幫助的人。作為一個龐大工程，最主要面臨的困難就是資金問題，感謝協和基金會的慷慨捐贈，讓這座醫療中心能夠建成。希望大樓竣工後，能服務聖蓋博谷和華埠的華人，讓其享受更多的醫療服務和照顧。

協和基金會董事會主席梅國璋和董事會成員李鐵生及黃思賢出席活動，並在捐贈支票上簽名。梅國璋表示，他來自中國，在疫情期間從醫師崗位退休，多年的行醫生涯，讓他深刻了解華人社區需要更多醫療服務，成立協和基金會的目的，就是和不同非營利組織合作，為社區提供幫助。