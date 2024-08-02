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洛城重啟美國小姐和青少年小姐選美

洛杉磯訊
猶他州佳麗沃特2023年11月拿下第72屆美國小姐后冠，但她此後宣布，為了自己的心理健康，決定辭去這項頭銜。(取自Noelia Voigt Instagram)
猶他州佳麗沃特2023年11月拿下第72屆美國小姐后冠，但她此後宣布，為了自己的心理健康，決定辭去這項頭銜。(取自Noelia Voigt Instagram)

經歷近一年動盪，美國小姐（Miss USA）和美國青少年小姐（Miss Teen USA）選美比賽將在洛杉磯舉行。兩項賽事曾在2023年因冠軍辭職和內部醜聞備受關注。本年度共有102名選手參加這兩項賽事，其中美國青少年小姐決賽於1日率先登場，美國小姐決賽則於4日在孔雀劇院（Peacock Theater）舉行。各界十分關注這兩項賽事能否順利落幕，洗刷去年風波帶來的負面影響。

兩項選美比賽項目包括泳裝或運動裝展示、晚禮服展示及面試。現任美國小姐甘凱維奇（Savannah Gankiewicz）將為新科冠軍加冕。甘凱維奇是在去年5月接替辭職的沃特（Noelia Voigt）。而美國青少年小姐的冠軍寶座，目前仍然懸缺；這在選美史上，也是首次。去年5月，美國小姐沃特和美國青少年小姐斯里瓦斯塔瓦（UmaSofia Srivastava）先後宣布退出。沃特以心理健康為由辭職，斯里瓦斯塔瓦則稱與組織理念不合。沃特的辭職信曝光後，揭露選美組織的管理問題和性騷擾等爭議。選美組織主席羅斯（Laylah Rose）甚至被指控誹謗沃特。

過去美國小姐的獲勝者可以獲得豐厚報酬和福利，包括六位數薪水、一套洛杉磯公寓、一輛豪華轎車，以及名牌服裝、五星級度假村住宿和電視節目演出機會等。

美國小姐與美國青少年小姐雖同為全國性選美大賽，但兩者定位略有不同。美國青少年小姐側重獎學金計畫，美國小姐則著眼國際舞台，冠軍可代表美國角逐環球小姐桂冠。在比賽上，美國青少年小姐取消爭議性較高的泳裝項目。

洛杉磯 性騷擾 心理健康

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