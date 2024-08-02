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角逐洛縣檢長 霍克曼獲捐款150萬

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣檢察長決選人霍克曼(左)日前拜會洛杉磯世界日報，與社長于趾琴分享競選宣言和政見。(本報資料照片)
洛杉磯縣檢察長決選人霍克曼(左)日前拜會洛杉磯世界日報，與社長于趾琴分享競選宣言和政見。(本報資料照片)

洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman）競選辦公室1日公布籌款最新數據，截止6月底前的短短不到四個半月，霍克曼獲助選捐款超過150萬元，是他對手賈斯康（George Gascón）的將近五倍；霍克曼立可動用的競選現金，更是賈斯康的十倍以上。

霍克曼獲得的助選資金令人印象深刻，從2月18日至6月30日期間，其籌得競選資金156萬元，其中可以隨時用於競選活動的現金超過110萬元。賈斯康在同一時期的籌款總額為16萬6000元，現金4萬6000元。

霍克曼表示，他的籌款來自兩黨支持者，包括長期民主黨捐款人史密斯(Stephanie Daily Smith)，和加州民主黨聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）。這説明公眾安全不分黨派，大家都希望重建洛杉磯縣正常和健康司法體系。霍克曼表示，這些資金，將讓他和團隊在11月5日選舉前，可以在電視和數字廣告有更大投入，讓民眾了解賈斯康是如何將整個洛杉磯縣的安全處於危險中。 他表示，根據加州司法廳司法部的統計，賈斯康上任三年多來，洛縣的暴力和財產犯罪每年都在增加。

霍克曼競選辦公室表示，在本次選戰中，賈斯康從公設辯護人和刑事辯護律師收到的捐款，比賈斯康手下的檢察官要多得多。 事實上，在洛杉磯縣地檢署中，唯一為賈斯康競選活動掏腰包500元的，只有其手下的第三號指揮官Diana Teran，她目前正在等待11項濫用機密執法記錄的重罪審判。

洛杉磯 加州 民主黨

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