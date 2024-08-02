74歲加大總校長 明年夏天卸任

在執掌加州大學五年之後，加大總校長德雷克周三宣布，他將於明年夏天卸任。（取自加大網頁）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，加州大學 （University of California）總校長德雷克（Michael Drake）7月31日宣布，在執掌加州大學五年之後，他將於明年夏天卸任。他的大部分職業生涯都在加大度過，包括曾在舊金山加大（UCSF）任教超過25年。

德雷克是加州大學首位非裔校長，也是首位擔任這一職位的眼科醫生，自2020年7月以來一直領導著這個擁有10個校區、28萬名學生、六個醫療中心和三個國家實驗室的大學系統。

74歲的德雷克在一封致員工的公開信中說，他計畫在重返教職前休假一段時間。作為眼科教授，他在舊金山加大醫學院、河濱加大（UC Riverside）醫學院和爾灣加大（UC Irvine）醫學院任教。

州長紐森（Gavin Newsom）稱讚德雷克擴大了進入加州大學系統的機會，並在2020年疫情肆虐時有遠見地領導了大學。

在宣布德雷克離任時，加大校方提到了他的許多成就，稱讚德雷克在創建加大原住民 機會計畫（UC Native American Opportunity Plan）（該計畫為加州原住民支付州內學雜費）中發揮的作用，並稱讚他擴大了代表性不足（underrepresented）的學生群體的入學率，這些學生占本科生入學率的 32%。

加州大學的數據顯示，德雷克到任時，非洲裔、原住民、西裔和太平洋島民在本科生中的比例不到 30%。

哈馬斯於10月7日對以色列發動的襲擊以及以色列隨後在加沙發動的戰爭引發了學生抗議，在洛杉磯、爾灣和聖地牙哥加大（UC San Diego），今年春季還發生了暴力事件並逮捕了抗議學生。所有這些都給各所大學和德雷克帶來巨大的挑戰。

加州大學稱讚德雷克幫助平息了整個系統的騷亂，在全校範圍內設立了民權辦公室（Office of Civil Rights），並在過去幾年中制定了全面的安全計畫。

2022 年和 2023 年初，德雷克在柏克萊的住所遭到破壞，有人跳過價值 34 萬1000元的安全柵欄，砸碎窗戶，並塗上「種族主義」的塗鴉。但是，校董會拒絕於花費 1300 萬元在附近的比德蒙（Piedmont）為德雷克另建一處住所，並將其遷往那裡的提議。

本周三，加大董事會（UC Board of Regents）主席賴利（Janet Reilly）感謝德雷克，並稱他將給本校留下持久的影響和鼓舞人心的遺產。萊利表示，加州大學將在全國範圍內物色新校長。