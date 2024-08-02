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今年申請加大 三分之二被錄取

編譯組╱綜合報導
加州新學年錄取學生人數創新高，是總申請人數的三分之二。其中，柏克萊加大今年錄取1萬9155名申請者，少於其他校區。圖為柏克萊加大校園。(取自柏克萊加大臉書)
加州新學年錄取學生人數創新高，是總申請人數的三分之二。其中，柏克萊加大今年錄取1萬9155名申請者，少於其他校區。圖為柏克萊加大校園。(取自柏克萊加大臉書)

加州大學(University of California)宣布，加大新學年錄取學生人數創新高，約有三分之二申請者接獲好消息若他們願意，今年秋天至少有一個加大校區提供錄取名額。

加大系統今年錄取的申請者比往年任何時都來得多，有加州當地與來自其他地區共約16萬6706名新生與轉學生接獲錄取通知，比去年增加約8000人，人數比例上升5%，儘管預計並非每人都會接受錄取並入學。

新錄取新生群體大部分來自加州，占68%。其中，來自代表性不足的少數族裔學生比例創下歷史新高，達到45.4%。根據新招生報告，此一數字比去年增加近3000名學生、約為上升1%，加大也對非裔、西裔、轉學生與第一代大學生(first-generation)提供更多錄取通知。

加大總校長德雷克(Michel Drake)在新聞稿表示，這些招生錄取數字表明了加大致力於擴大申請機會與入學，特別是對歷史上被認為代表性不足的群體。自2015年以來，加大各校區錄取的黑人學生人數大幅上升、增加87%，但是，實際入學人數仍低，所有十個校區黑人學生入學人數約為8000名、佔總學生人數5%。

今年大學入學重大事件之一是教育部「免費申請聯邦學生援助」(Free Application for Federal Student Aid，簡稱FAFSA)危機。聯邦學生援助免費申請過程發生故障，導致各界對入學人數減少的擔憂。尤其在加州，因為學費援助通知延遲或根本沒有收到。

儘管聯邦援助遭到挫折，加大表示，今年錄取有資格獲得聯邦援助，來自低收入家庭學生人數，比預期略有增加，有41%錄取學生有資格獲得聯邦援助。去年此一比例約為40%。

加大也指出，轉學生申請人數明顯回升，原本轉學生申請在疫情期間有所減少。社區學院轉學生錄取率增加近8%，增加超過1900個錄取通知至2萬6430名學生。

先前，加大招收相當多的外州學生。由於其學費沒有納稅人補助，因此支付費用是本地學生的三倍。經過強烈抗議之後，加大董事會於2017-2018學年度開始，對所有校區的非居民入學人數進行限制，範圍約為18%-24%。

新數據顯示，加大去年錄取的本地新生人數增加4%，從約9萬人增至約近9萬4000人。今年申請成為新生的加州本地學生，錄取率為70%，高於去年的68%。相較之下，今年非居民新生錄取率為59%，高於去年的55%。加大共錄取4萬3280名非居民新生入學。

以下是加大錄取報告重點：

‧柏克萊加大今年錄取1萬9155名申請者，少於其他校區。聖塔克魯茲加大錄取人數最多，共發出5萬4381份錄取通知。

‧聖地牙哥加大錄取最多轉學生，達1萬2298名學生。麥賽德加大(UC Merced)錄取最少轉學生，僅有2352人。

‧加大各校區錄取5500名黑人新生，比去年的4855人增加5%。

‧41%加大新生，共3萬8230名加大新生來自收入低於7萬元的家庭。

‧43%加大新生、共4萬523名學生將成為家中第一個上大學的人。

‧加大新生有近39%是拉丁裔，約為3萬6280名學生，比去年增加7%。

加州大學 黑人 低收入

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