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聯合健保17、18日樂活有方免費講座

記者張宏／洛杉磯報導
郭宜亭在米其林餐廳Kali restaurant工作，同年進入奢華飯店集團Four seasons Hotel Los Angeles擔任廚師。（郭宜亭提供）
郭宜亭在米其林餐廳Kali restaurant工作，同年進入奢華飯店集團Four seasons Hotel Los Angeles擔任廚師。（郭宜亭提供）

西式飲食對身體負擔更小？把水果當甜品更好？聯合健保與世界日報共同舉辦的「樂活有方」免費講座將於8月17日（周六）上午在聖蓋博希爾頓酒店及8月18日上午在羅蘭岡四季廣場舉辦，講座邀請養生食療講師郭宜亭（Choyce Kuo）主講「保健養生餐食烹飪」, 分享適合華人長者口味的西式美食做法及最新養生健康理念。

郭宜亭表示，華人長者很重視養生料理，但多是中式做法。她想推薦老人家轉換口味，西餐對身體負擔更小，且能跳脫重油重鹽華人料理方式。最理想組合是中式醬料加西餐食材，像是義大利經典開胃菜番茄搭配起司和香芹及橄欖油和海鹽，就是很涼爽的開胃菜，不僅有飽足感且營養足夠，也無需開火，在炎熱的夏季作為午餐很不錯。另外像是越南生春捲（Summer Roll），可組合很多蔬菜食材，如胡蘿蔔、小黃瓜、蔥等，搭配泰式酸辣醬，捲起來營養豐富且清爽。如想增加蛋白質，可加入雞肉或蝦。

她表示，將在講座介紹三個開胃菜和兩個甜點及三種果汁。現場雖然無法親自示範，但會展示製作照片，這些料理作為宴客餐也不錯，好看又好吃。另外食物的保存方式也要注意，不要一鍋煮很多。華人喜歡吃水果，殊不知很多水果糖分高，吃太多對身體負擔大。她建議大家把水果當作甜點，這樣吃起來就會有所節制。通常每餐吃下狀如拳頭大小的水果就好，且最好在餐後吃，甜咸搭配能相對減少糖尿病等風險。

本次活動幫助華裔長者學習健康飲食和食物儲存技巧，並參與簡單健身活動樂享健康。除了養生食療講師郭宜亭外，主辦單位還邀請了傑出社區代表和瑜珈教練JessicaChang 來分享對特定主題的見解，助華裔長者走近快樂幸福、健康的生活；聯合健康保險代表將在現場回答有關聯邦醫療保險的問題。

兩場講座將以國語進行。參加講座的民眾都會獲贈多功能便當盒組。另外， 12台血壓機、18個手持風扇共30個禮品供抽獎助興。聯合健保樂活有免費講座報名電話：1-800-801-1900 。聖蓋博希爾頓酒店地址是225 W Valley BIvd, San Gabriel,CA91776。羅蘭岡四季廣場地址是18558 Gale Ave #338, City of Industry, CA 91748。

養生食療講師郭宜亭（Choyce Kuo）主講「保健養生餐食烹飪」。（郭宜亭提供...
養生食療講師郭宜亭（Choyce Kuo）主講「保健養生餐食烹飪」。（郭宜亭提供）
郭宜亭推薦老人家轉換口味，西餐對身體負擔更小，且能跳脫重油重鹽華人料理方式。（郭...
郭宜亭推薦老人家轉換口味，西餐對身體負擔更小，且能跳脫重油重鹽華人料理方式。（郭宜亭提供）
聯合健保樂活有方免費講座報名電話：1-800-801-1900 ，也可掃碼報名。...
聯合健保樂活有方免費講座報名電話：1-800-801-1900 ，也可掃碼報名。（本報檔案圖）

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