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冒充護士醫院偷嬰 河濱女承認綁架罪

河濱訊
河濱女子到醫院企圖偷走新生兒，承認綁架重罪。（警方提供）
河濱女子到醫院企圖偷走新生兒，承認綁架重罪。（警方提供）

加州河濱縣一名25歲女子兩年前涉嫌假扮護士進入當地一所醫院，當她試圖帶走一名新生幼兒時，被工作人員發現報警。嫌犯於30日認罪，承認犯有綁架重罪。

被告米朗（Jesenea Miron）來自莫瑞谷市（Moreno Valley），她在與河濱縣地檢署的庭前協議中承認重罪指控，以及有意剝奪父母撫養權的一項增加指控。作為認罪交換，檢方同意撤銷對她的另外三項指控。

被告目前被關押在位於班寧市（Banning）的Smith Correctional Facility，不得保釋。該案因納入由法院監控的河濱加大健康醫療中心心理治療健康計畫，而暫時中斷了近兩年。

根據警方報告，2022年7月15日上午，被告進入河濱加大位於Cactus大道的健康醫療中心，自稱是新聘的護士，得以進入產科病房。她溜進一間新生女嬰的房間，自我介紹是護士，試圖帶走嬰兒。工作人員發現可疑，隨後通知了保安。

法庭文件顯示，嬰兒曾短暫地在被告手中，但並未帶離醫院，也未受到傷害，嬰兒母親也沒有受傷。警方未透露嬰兒母親身分。在執法人員趕到前，被告逃離了現場。警探隨後跟進調查，獲取證據確認被告身分。幾天後，警方在被告的住所，查獲了更多確鑿證據，將米朗拘捕。

該案發生後，河濱加大健康醫療中心加強了安保管理。該中心負責人Jennifer Cruikshank讚揚了警覺盡職的工作人員，及時阻止了犯罪行為。

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