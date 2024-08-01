州長下令清除遊民營 洛縣強烈反對

洛縣某些街道邊隨處可見的遊民帳篷。（KTLA電視台畫面）

加州 州長紐森(Gavin Newsom)25日發布行政命令，指示州政府機構處理遊民 營地問題，並強調地方政府需負責執行。但是，這項行政令卻遭到了洛杉磯縣的強烈反對。

但在30日（周二）的洛縣 縣委會議上，縣政委員會重申他們的立場，即「遊民問題不應被刑事化，並一致投票支持「關懷第一」的方法來解決。這個現象涵蓋88個城市，遊民人口超過了7萬5000人。

縣政委員凱瑟琳巴格(Kathryn Barger)說：「我不認為將遊民問題刑事化是正確的途徑，坦白說，我覺得我們要向遊民開出250元的罰單，然後他們拿到一張又一張罰單，最後發出逮捕令，這十分可笑，究竟是為了什麼？」

洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）也出席了本次會議，並表示反對該行政命令。他說，無家可歸不是犯罪，洛縣警局將繼續關注犯罪行為，而不是個人的住房狀況。

然而，一些洛縣居民對縣政府解決營地問題的方法持保留態度。一位女士在會議上致電稱：「我們要求你們重新檢查並優先考慮看不到成功的某些領域，我們看不到足夠的精神健康服務或藥物康復服務的提供，你們沒有保護公共空間，我們的居民因為長時間的營地問題而遭受負面影響。」

州政府不能強迫城市執行州長行政命令，但可以通過資金激勵地方機構，並建議他們採取與加州交通廳（Caltrans）一致的措施，包括提前通知清理，與當地服務提供者合作，並將在現場收集的個人財物存放至少60天。